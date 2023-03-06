「長得矮活更久？」　研究曝光！原因超意外

▲研究指出「身高與壽命呈現負相關」。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

人們普遍認為「女性較男性長壽」，而近期網上也掀起「矮個子可能更長壽」的說法。對此，美媒CNBC根據研究報導，「身高越高與壽命長短」確實呈現負相關，並提出可能造成此結果的原因。

據《CNBC》報導，根據2003年發表在Elsevier上、參數為數百萬人的一份研究指出，身高越矮、體型越小的人類死亡率越低，且過了中年後，與飲食相關的慢性病也相對高個子低很多。

而在一份針對義大利軍隊的研究中也發現，身高矮於5英呎4英吋（約165公分）的軍人，平均壽命比高個子的同袍們多了2年。針對以上結果，研究健康壽命的學者羅賓（Jean-Marie Robine）表示，「當身高越高或是體型越大時，身體需要更多的細胞複製過程，這個過程會較快速消耗當事人的精力與體力」。





▲身高受生長激素影響。（圖／達志影像）



而對於「女性較男性長壽」的說法，哈佛大學醫學院葛倫衰老生物學研究中心（Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research）主任辛克萊（David Sinclair）表示，身高的影響，確實造成女性較長壽。

根據《Our World In Data》的預測，全球女性平均身高為159.5公分，而男女身高的差異受到體內生長激素含量的影響，這恰恰又會影響壽命。

然而，不只身長激素，學者羅賓 (Robine)認為，女性較長壽的另個原因是「女性較能抵抗困難」，女性可能是認為對養育孩子有責任，需變得更強壯，因此能比男性撐得更久。他也指出，男性若健康狀況不佳，生存能力就會變得很差，但同狀態下的女性，抵抗能力仍較頑強。