住10年突然被房東趕走！貓奴女拒絕搬家　炸房拉30貓一起陪葬

▲女子拒絕搬家竟然不惜炸毀房子。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州一名愛貓女子平時與30多隻貓居住在一起，然而長久居住的租屋近來被房東收回，拒絕搬遷的她竟然憤而自焚，導致住宅被大火吞沒嚇壞附近鄰居，最後發現她和10多隻貓也不幸葬身火海中。

事件1日上午11時10分左右發生在孟莫斯郡(Monmouth County) 羅斯福自治市(Roosevelt)一處房產中，市長馬爾金(Peggy Malkin)表示，屋主因為想要把出租給女子的房產賣掉，然而女子因為已在該房子居住長達10年，拒絕搬遷的她竟然點火把房子炸掉。

警方表示，有民眾發現該住宅冒出濃煙趕緊報警，住宅很快就被大火淹沒，警方到場後緊急幫忙疏散附近住戶。女鄰居表示，「幸好他們來敲我們的門，我趕緊抓住兒子離開，那名女子威脅要炸毀那棟房子，結果房子很快就燒了起來」。

馬爾金表示，房子最後被大火完全燒毀，警消人員無法將女子與所有的貓搶救出來，根據鄰居情報，女子可能在家中飼養了多達30隻貓，警消人員後來在現場持續搜尋，希望能救出更多可能生還的貓咪，不過沒有任何發現，案件仍在調查中。

▼女子把房子炸成廢墟。（圖／示意圖／CFP）