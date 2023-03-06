南韓放寬每周最長工時！從52小時「延長至69小時」　可選放長假補償

▲南韓雇傭勞動部長李正植6日發表每周法定最長工時調整方案。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

為了避免勞工過勞，南韓文在寅政府從2018年7月起正式推動修法，將每周工作時數限制在52個小時以內。不過尹錫悅政府上任後，亟欲推動將工時延長至每周最多69個小時，今（6）日南韓雇傭勞動部正式發布工時制度改編方案，彈性延長勞工最大工時至每周69個小時，可依繁忙程度做調整，並選擇休假作為加班的補償。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓雇傭勞動部等相關政府部門6日正式公布每周工時修訂案，將過去文在寅政府修訂的每周工時52個小時，彈性延長至允許業務繁忙時每周最高可工作69個小時，同時將延長的工時管理單位，從原本的每周擴大實施至每月、每季、半期（半年）、年，而為求保障勞工健康，下班後至隔日上班前需要間隔11個小時。

報導指出，南韓過去70年以來以每周為單位，制定法定最高工時，每名勞工只要每週工作時數超過1小時、達到53小時，業者就會面臨違法風險，因此業者為了避免被政府懲處，勞工就算工作時數超過52個小時，也往往只能被登記為52個小時，成為被法規逆向犧牲的「免洗勞工」。

因此，南韓政府決定維持在「每周工作52個小時」（基本40個小時+最大延長時數12個小時）的框架，業者可以視業務繁忙程度，彈性調整勞工以每周、每個月、每季、每半期（半年）為單位的最大延長工作時數，每個月工時最多可延長52個小時（12個小時×4.345周）、每季為156個小時、每半期312個小時、每年624個小時。

另外，原本法規規定延長加班、夜間工作（晚間10時至隔日清晨6時）、休假日工作，勞工可選擇以「補償休假」取代薪資給付，不過尹錫悅政府引進「工作時數儲蓄帳戶制」，勞工可以直接選擇薪資、時間作為積分，並選擇以休假取代薪資作為延長勞動的補償，在以往的年假（特休）後延長其累積的休假天數，達成長達數天以上的長期休假。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，針對南韓尹錫悅政府將每周最多工時延長至69個小時，南韓工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總）透過社論痛批，此次修法根本無視勞工的健康和休息的權利，只顧一味追求業者的利益。