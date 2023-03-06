南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任！喪權辱國才能換日韓和解

▲南韓外交部長朴振6日上午針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工大法院判決案，宣布8個多月以來韓日兩國的談判結果，由南韓民間企業代為賠償。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓大法院（最高法院）2018年針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償案，判處日本企業必須賠償15名受害者共約40億韓元，韓日關係降至冰點。南韓尹錫悅政府上台後與日本談判8個多月，今（6）日南韓外交部長朴振發表結果，由南韓民間企業代為籌措賠償財源，反而日本企業無須負賠償責任，遭部份團體抨擊為「做半套」的喪權辱國協議。

根據《韓聯社》，南韓外交部長朴振6日上午針對強制徵用勞工大法院判決案發表政府立場，表示根據聽取國內意見、對日本展開談判後的結果，決定由中央政府的行政安全部成立「日帝強制動員被害者支援財團」（基金會），負責代為向15位受害者（原告）與其遺屬支付賠償金與相關延遲利息。

40億韓元（約新台幣9300萬元）的財源，則是由浦項鋼鐵（POSCO）、韓國道路公社、韓菸人蔘股份（KT&G）、韓國電力公社、KT公司（韓國通信）等16間以上的南韓民間企業自發性籌措，這些南韓民間企業曾於1965年韓日兩國簽訂《日韓請求權協定》時所支付的賠償金受惠。

2018年在南韓大法院判決上確定須獲得賠償的受害者為15人，這些人曾在二戰時為日本製鐵、三菱重工、名古屋三菱勤勞挺身隊工作。據悉，南韓文在寅政府認為行政不應干預司法判決，至於日本安倍晉三政府則認為南韓大法院的判決違背了1965年《日韓請求權協定》，日韓兩國關係降至冰點。

朴振指出，隨後日本於2019年7月對南韓祭出報復制裁，包括限制氟化氫、氟化聚酰亞胺、光刻膠等3項半導體核心原料出口至南韓，該年8月更是將南韓從貿易優惠待遇國（白色國家名單）對象中剔除，日韓兩國掀起貿易戰；至於南韓則單方面通報《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）效期結束，爾後則因全球爆發新冠疫情導致兩國斷絕人力交流。

至於完全擺脫賠償責任的日本企業，則是與南韓企業透過全國經濟人聯合會（南韓）、日本經濟團體聯合會（日本）共同組成「未來青年基金」，預計未來向南韓在日留學生提供獎學金。

朴振表示，（南韓）政府會深刻記取二戰朝鮮籍強制徵用勞工長久以來所經歷的傷痛，將會盡一切最大努力協助受害者與遺屬們儘速治癒傷痛，同時期盼未來韓日兩國能夠繼承並持續發展1998年10月簽訂的《金大中－小淵惠三宣言》，共同克服過去不幸的歷史，並追求以和解與善鄰友好為基礎的未來展望關係。

報導提到，隨著近年來爆發俄烏戰爭、美中兩國競爭，導致加速全球「新冷戰」，以及面臨北韓（朝鮮）核武與導彈的威脅，在多變的國際情勢與地域政治下，韓日兩國的合作愈顯重要，不過也常受過去歷史問題牽絆。

朴振對此表示，「在近來多變的韓半島（朝鮮半島）與地域、國際情勢下，日本是共享自由民主主義、市場經濟、法治、人權等普世價值的近鄰，期盼能與日本致力於追求韓日兩國的共同利益，以及地域與全球和平繁榮。」

部份南韓公民團體認為，在此次韓日兩國的談判結果下，日本企業完全擺脫參與賠償責任，因此抨擊此次協議根本就是「做半套」。朴振對此說法表示不滿，「若以水杯做比喻，我認為杯子裡已經裝滿一半以上的水，未來隨著日本做出具有誠意的呼應，期待水杯會因此裝滿。」

報導指出，受害者相關團體多半對此次南韓政府向日本做出的「讓步」表現出極度不滿，預計6日下午將在首爾、光州召開記者會，針對此次結果發表相關立場，之後可能在首爾市廳廣場舉行燭光示威。

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