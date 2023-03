俄兵最新配備「19世紀肉搏神器」曝光！　揭前線殘酷戰況

▲ 烏兵在前線城鎮巴赫姆特外挖壕。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄烏戰爭開打逾1年,各界預期俄軍展開大規模攻勢之際,英國國防部戰情報告指出,俄軍預備役士兵在彈藥短缺下,只能用鐵鏟和手槍近身肉搏,而鐵鏟殺傷力在俄羅斯號稱「神器」,也突顯前線戰鬥的殘酷。

根據BBC,英國國防部5日發布最新戰情報告顯示,俄羅斯2月底下令被動員的預備役士兵進攻一處烏軍陣地,但僅配備手槍和鏟子。

報告提到一種被稱為「MPL-50」的工兵鏟,「標準配備MPL-50防禦工具的殺傷力在俄羅斯格外被神話化(mythologised)」,不過這項工具設計於1869年,至今幾乎沒有改良。

英國國防部指出,持續使用工兵鏟作為武器「突顯戰鬥的殘酷與技術低落,已經成為這場戰爭的主要特徵」。且一名預備役坦言,「不論是身體或心理」都沒有準備好參戰。

報告也披露,近期有證據表明近身搏鬥增加,「可能是俄軍司令持續堅持派步兵進攻的結果,且因彈藥短缺,砲兵支援較少。」BBC無法獨立證實這份報告,英國國防部未提供戰場位置資訊。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 March 2023



