俄兵最新配備「19世紀肉搏神器」曝光！　揭前線殘酷戰況

▲ 烏兵在前線城鎮巴赫姆特外挖壕。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭開打逾1年，各界預期俄軍展開大規模攻勢之際，英國國防部戰情報告指出，俄軍預備役士兵在彈藥短缺下，只能用鐵鏟和手槍近身肉搏，而鐵鏟殺傷力在俄羅斯號稱「神器」，也突顯前線戰鬥的殘酷。

根據BBC，英國國防部5日發布最新戰情報告顯示，俄羅斯2月底下令被動員的預備役士兵進攻一處烏軍陣地，但僅配備手槍和鏟子。

報告提到一種被稱為「MPL-50」的工兵鏟，「標準配備MPL-50防禦工具的殺傷力在俄羅斯格外被神話化（mythologised）」，不過這項工具設計於1869年，至今幾乎沒有改良。

英國國防部指出，持續使用工兵鏟作為武器「突顯戰鬥的殘酷與技術低落，已經成為這場戰爭的主要特徵」。且一名預備役坦言，「不論是身體或心理」都沒有準備好參戰。

報告也披露，近期有證據表明近身搏鬥增加，「可能是俄軍司令持續堅持派步兵進攻的結果，且因彈藥短缺，砲兵支援較少。」BBC無法獨立證實這份報告，英國國防部未提供戰場位置資訊。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 March 2023



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另一方面，華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析，俄軍似乎在烏東戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut）取得足夠優勢，可能發動「迂迴戰術」（turning movement）。

迂迴的目的與包圍戰術不同，前者是迫使敵人放棄既有防禦陣地，後者則是誘敵並摧毀敵軍。不過ISW也指出，「俄羅斯可能有意包圍巴赫姆特烏軍部隊，但烏克蘭司令部已經表示可能撤退，而不是冒著被包圍的風險死守。」

然而，烏克蘭5日稱無意從巴赫姆特撤軍。烏軍武裝部隊總參謀部聲明表示，俄軍仍在試圖圍城，但過去24小時內已在頓巴斯擊退逾100次攻擊。