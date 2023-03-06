奪命一夜情！「狂飲+威而鋼」激戰整晚　男隔天腦中風死亡

▲ 印度男吞威而鋼壯陽，未料中風而死。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生一起悲劇，一名男子酒後狂歡，吞下俗稱「藍色小藥丸」的威而鋼後和小姐翻雲覆雨，隔天一覺醒來卻出現頭痛、嘔吐症狀，且病情急速惡化，最終死於腦中風。

根據《每日郵報》，全印度醫學科學研究所法醫部門醫師潘迪特（Jay Narayan Pandit）分享此案例說明，這名41歲男子本身患有高血壓，事發前在酒店和一名女性朋友見面，飲酒後吞下2顆50mg的西地那非（Sildenafil），一夜激情過後便感覺頭痛、嘔吐。

儘管同伴勸他就醫，男子僅稱過去也曾有類似症狀，因此不以為意，未料隨後病情快速惡化，被緊急送醫，到院宣告不治。

驗屍結果顯示他腦部血管破裂出血，還發現300公克血塊，且死後血中酒精濃度達到0.186%，超過英國酒駕標準的2倍以上，甚至是台灣的6倍以上。

他前晚服用的西地那非即威而鋼（Viagra），為治療男性勃起功能障礙的處方藥，但他並沒有醫師開立的處方箋，且使用的劑量達建議的2倍以上。

西地那非透過增加陰莖血流量來幫助患者維持勃起，酒精也會促進血液流動。男子死因很可能就是西地那非和酒精使體內血管擴張，加上他患有高血壓，因大腦血管承受壓力導致中風。

研究人員說明，公開這起案例是為提升民眾對壯陽藥的警覺，因為西地那非已經被濫用，許多沒有勃起問題的男性服藥只為追求「更好的表現」。