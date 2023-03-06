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德總理蕭茲：若中對俄運交武器將有「後果」

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國總理蕭茲關注中國對支援俄國的態度。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社柏林5日綜合外電報導

德國總理蕭茲表示，如果中國為俄羅斯在烏克蘭的戰爭而對莫斯科提供武器，這將會有「後果」。不過他同時表示，對於北京將會避免這麼做相對樂觀。

蕭茲（Olaf Scholz）兩天前在華府與美國總統拜登會談。他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪談的內容今天播出，他作以上表示。

美國官員最近已就中國可能不再只是旁觀，而將開始對俄羅斯提供武器彈藥一事提出警告。蕭茲訪華府行前則已敦促北京不但不要對莫斯科提供武器，更應該運用影響力催促莫斯科從烏克蘭撤軍。

美聯社報導，蕭茲在訪談中被問到是否能夠想像，一旦中國援助俄羅斯而對北京實施制裁，他回答：「我認為那將會有後果，但是現在這階段我們還在表明這不該發生。我們在這件事情上的要求將會獲得成效，我對此相對樂觀。但是我們必須緊盯著，我們會非常、非常謹慎。」

他沒有針對將有什麼後果詳述。德國是歐洲第一大經濟體，中國近年來一直是它的最大貿易夥伴。

返回德國的蕭茲今天於內閣會見歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）後被問到，是否接獲美國提供有關中國考慮運交武器的證據，以及若中國幫助俄羅斯，是否支持對北京制裁。

蕭茲表示：「我們都同意，一定不能夠運送武器，中國政府也已經表示不會運送任何武器。這就是我們的要求，我們正密切注意著。」

范德賴恩表示：「我們目前還沒有證據，但是我們必須每天緊盯。」

她表示，歐盟會否制裁中國「是假設性問題，只有等到真的發生了才能夠回答」。

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