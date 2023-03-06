預言麥當勞未來「改街邊店」模式？　老饕揭現況：我家這全拆了

▲麥當勞改變模式？鄉民問：未來會不會成街邊店。（資料照／記者隋昊志攝）



網搜小組／許力方報導

速食龍頭麥當勞宣布15日起調整新菜單，有9大品項將停賣，未來飲料沒有大杯可以選，震驚大票粉絲，網路上也開始討論麥當勞歷年的變化，有鄉民直指，現在的店面開始出現一種特殊現象，發問「麥當勞未來會不會改成街邊店？」底下掀起一波留言，老饕直言「已經有這種店了！」

鄉民4日上批踢踢八卦以「麥當勞未來會不會改成街邊店？」為題問卦，最近麥當勞要把他最愛的雞翅跟大杯可樂都停賣，因此推想，麥當勞未來會不會改成街邊店，一個窗口取餐，旁邊放3台自動點餐機，不再提供內用跟座位，這樣不用租大店面，人事成本跟店租可以大幅下降，成本下降的話，一條街開個3、5間也不成問題。

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▲鄉民發現麥當勞開始改變經營模式。（資料照／記者蕭筠攝）



問題一出隨即釣出大批老饕，直指「已經在改了你不知道？」「內用區都收了」、「我家這邊的已經變這樣了」、「你沒看現在連座位都變得超少的嗎」、「已經有這種店了啊」、「已經很多間街邊店了」、「快了，已經關掉不少家店面了」、「會變成必勝客模式」、「我家這邊已經把內用空間全拆了」，有鄉民更哭喊：「沒有玩具、沒有大可，這不是童年的麥當勞。」

事實上，麥當勞全台門市15日正式換上新菜單，有9大品項即將停賣，包括麥脆雞翅、經典大早餐、冰沙系列產品（蜂蜜檸檬冰沙、野莓檸檬冰沙、芒果檸檬冰沙）、摩卡、冰巧克力、舒味思、檸檬等，並新增2大漢堡選擇，有「雙層麥香雞」及「麥克雙牛堡」。另外，4月1日起碳酸飲料、冰紅茶／綠茶也將改為僅供應小、中杯，意指未來大杯飲料將消失。

大可、麥脆雞翅「被賜死」，即將一同走入歷史，引發大票粉絲哀號，網友紛紛討論「回歸到市場機制，消費者不買單，業者就會再調整」、「餐飲大數據調整菜單，被消失的只能代表是小眾，不符合產品效益」、「還我麥脆雞翅」、「高歌離席。」