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樓下「隔9間房出租」樓梯變曬衣場！　女鄰居買房秒崩潰：害死人

▲▼樓下「隔9間房租」樓梯間變曬衣場！　女鄰居買房秒崩潰：害死人。（圖／爆料公社）

▲樓下鄰居「1戶隔9間套房」出租，把樓梯間變曬衣場！（圖／爆料公社，下同）

網搜小組／許力方報導

有女網友爆料，在高雄鹽埕買下了一間電梯5樓房，沒想到卻成為惡夢。她指控樓下「無良鄰居」把一間房隔成9間套房出租，租客占用了樓梯間，直接在走道曬衣服，讓她崩潰痛斥公然破壞大樓結構體，影響樓上下樓出入，「害死人不償命」。

女網友4日透過爆料公社發文公開照片，聲稱自己剛剛在鹽埕商業區買下了一間7層樓電梯5樓房，結果發現樓下4樓住著「無良鄰居」。她指控，無良鄰居將4樓一間房隔成9間套房出租，且租客「來路不明」，都是未登記住處的外籍、長輩和外籍看護，從此占用3、4、5樓的樓梯間公共走道變「曬衣場」，房東甚至在樓梯間設置不鏽鋼曬衣架，供給9間房客在公共走道曬衣服。

▲▼樓下「隔9間房租」樓梯間變曬衣場！　女鄰居買房秒崩潰：害死人。（圖／爆料公社）

▲▼樓下「隔9間房租」樓梯間變曬衣場！　女鄰居買房秒崩潰：害死人。（圖／爆料公社）

「公然破壞大樓結構體！」女網友痛斥，4樓鄰居為自己私設的9間出租套房私鑿外拉式鐵門，因不定時的外開鐵門，影響到上下樓出入，經常導致其他住戶突遭鐵門絆倒摔傷，另外還把自己牆面的結構體打掉，違規私設了外開鐵窗；內部提供簡易洗衣機，但完全沒有任何消防、防火設施，讓她崩潰大呼「放任違規繼續坐大」、「一但大樓發生火災或地震，樓上住戶將何以逃生？」

女網友一次公開22張照片，當中包括2至7樓的樓梯間照片、4樓鐵門鐵窗照、曬衣架照等，甚至連4樓9間隔間套房的內部畫面都有，引發熱烈討論。網友紛紛稱「樓梯間弄成曬衣間太有創意了啦，建商參考一下耶」、「老舊公寓沒人管理就是會有這種問題，全台都這樣」、「樓梯間曬衣服真狂，人無恥真是天下無敵，檢舉吧」、「這個結構安全嗎？一片都打成門，先擔心地震時。」她則氣憤回應「一定要把他們一起送到地檢署去」，並稱已經寫信給市長信箱，市府回應「已經處理好」，結果卻不如預期。

▲▼樓下「隔9間房租」樓梯間變曬衣場！　女鄰居買房秒崩潰：害死人。（圖／爆料公社）

▲▼樓下「隔9間房租」樓梯間變曬衣場！　女鄰居買房秒崩潰：害死人。（圖／爆料公社）

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