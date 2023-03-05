木工妹太熱！比基尼湧出「超晃深溝雪胸」　嬌喊：同行會不喜歡啦

▲TikTo女網友「比基尼木匠」經常將她穿著比基尼做木工的影片放上網，吸引大批網友觀看。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

TikTok一位名叫「比基尼木匠」（The Bikini Woodworker）的女網友，經常將她穿著比基尼做木工的影片放上網，吸引大批網友觀看。不過，她最近透露，她「老土的同行」們非常討厭她這麼做，引發網友熱議。

據《每日星報》報導，這名女網友是在大學時期，發現自己對木製工藝品和雕塑懷有極大熱誠，而她現在也正經營著一家名為Stain and Ink的小店。不過，與其他木匠不同的是，女網友非常喜歡在烈日下穿著比基尼上班，而她也毫不吝嗇地將這些穿著清涼的影片放到網路與網友們分享。

@thebikiniwoodworker The oldhead misogynistic carpenters on here aren’t gonna like this one original sound - thebikiniwoodworker

女網友的性感影片為她帶來了不少粉絲，不過似乎不是所有人都滿意於她的著裝選擇。女網友在最近的影片中，如常地穿上一套藍白色比基尼，為客人製作一個木製抽屜，不過她這次卻罕見透露，「這裡厭惡女性的老木匠們並不會喜歡這個」，暗指她的同行們對她的著裝頗有意見。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了超過8000名網友觀看，不少人紛紛安慰她不需要在乎別人的想法，「很高興你再次穿上了性感的比基尼，但安全第一」，另外還有人打趣指出，「他們不喜歡你沒關係，我可以僱傭你」。