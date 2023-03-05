最慘虐狗案！民宅「400具犬屍遍野」看不見地板　全被活活餓死

▲ 院子裡堆積的犬屍多到數不清，有些甚至血肉模糊。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道楊平郡發生史上最慘虐狗案，一棟民宅竟堆積300至400具犬屍，全都被活活餓死，慘不忍睹的畫面經動保團體公開後震驚社會，警方已經著手調查。

綜合韓媒報導，楊平警察局4日依違反動物保護法罪嫌，對一名60多歲男子立案調查，他涉嫌自2至3年前開始將犬隻帶回家中卻不餵食，導致牠們最終活活餓死。

動保團體Care透過影片公開男子家中有如煉獄般的場景，只見多隻紅貴賓的屍體堆在大水缸裡，院子裡、鐵籠中的犬屍幾乎跟地毯一樣，堆到看不見地板，有些血肉模糊，有些只剩下骨頭，可見犬隻餓到必須靠啃食同伴的屍體活下去。

現場散發濃濃惡臭，周邊環境也相當髒亂、充滿垃圾，幾乎沒有立足空間，只剩下4隻狗狗被活著救出，目前都被送往醫院治療。由於犬屍實在太多，警方仍在掌握實際數量，Care預估過去恐怕有上千隻狗狗如此死去，相關團體預計下周前往處理屍體。

男子向警方供稱，「為了維持生計才會這麼做。」警方目前推測，他以每隻約1萬韓元的價格（約新台幣235元）接收動物繁殖場中喪失繁殖能力或「賣相不好」的狗狗，任其自生自滅。

這起事件是因附近民眾家中狗狗走失，尋犬過程中輾轉發現這戶民宅而曝光。民宅外觀如同廢墟，男子和附近居民也幾乎零互動，因此過去不曾有人發現。