50年死規定要改了！日本合掌村人口銳減　擬開放外人移居

▲日本堅決不租借房屋給外人的合掌村，在村內人口大幅減少後，正考慮修改這個已維持半世紀的規定，下同。（圖／CFP）

文／中央社東京5日綜合外電報導

被登錄為世界遺產的日本岐阜縣白川村合掌村（合掌造聚落），半個世紀來為保護傳統景觀，一直堅守「不租借」等三大原則，如今面對聚落內人口減少，有意修改規範開放外人移居。

根據白川村公所官網，「白川鄉」是傳統地區名稱，目前行政單位使用的名稱為「白川村」。

日本讀賣新聞報導，合掌造房屋聚集的白川村荻町地區，有意修改已維持半個世紀的禁止出租房屋規定，轉向接受村外民眾移居。合掌村禁止出租房屋原本是要保護傳統景觀，但面臨人口減少對未來感到不安的居民增加，才改變原先堅持的想法。

白川村公所官網資訊顯示，合掌造房屋大約在1800年左右到1900年代初期，建於白川村到富山縣五箇山地區一帶。1940年代庄川流域為了開發電力資源開始興建水庫導致村落遭淹沒等，合掌造房屋越來越少。

再加上小村落的集體離村、火災燒毀，及多棟合掌造房屋的轉賣或消失不見，1924年大約還有300棟的合掌造房屋，1961年已銳減到190棟，到1971年更只剩約130棟。

1995年被登錄為世界文化遺產的白川村荻町地區，目前共有59棟合掌造房屋，有的屋齡甚至高達300年。

對房屋數量銳減抱持危機感的荻町地區居民們，1971年時成立「荻町村落自然環境守護會」，提出「不轉賣、不租借、不破壞」三大原則，之後就靠著同鄉關係及血緣持續保護此地區的每個家戶。

不過，日本人口持續老化與減少，目前定居白川村荻町地區的約500人中，有超過3成都是65歲以上高齡者，就連整個白川村的總人口也不過約1500人，跟1960年高峰時相比銳減約8成。

對合掌造房屋來說，火災可說是最嚴重威脅，面對為防止火災發生進行的巡邏工作，也因為人口減少逐漸難以維持的情況，46歲的守護會會長野谷信二說，「為了把合掌造房屋留給下一代，現在不採取對策就會來不及」。

因此，守護會首度決定放寬「不租借」限制，原則上同意將房屋出租給第三人。

而在選擇移居者的順位，守護會考量以當地人「鮭魚返鄉」為最優先、住在聚落附近的白川村民次之，最後才開放給非白川村民眾，並就制訂新規範開始調查居民意見。

野谷說，希望制訂一個同時能滿足居民及移居者雙方的規範。

跟白川村同樣登錄為世界遺產、位於富山縣南礪市的五箇山地區合掌造聚落，在決定接納外來住民隔年的2013年，就有人舉家從富山縣外移居。隨著年輕世代移居五箇山地區合掌造聚落，當地人鮭魚返鄉案例也增加，今年春天又將迎來新的移居者。