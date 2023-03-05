看到747就手癢！　波音分析師「一注獨得」抱回230億頭獎

▲美國威力球2月6日開出高達7.546億美元（約台幣230億元）的頭彩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國威力球2月6日開出高達7.546億美元（約台幣230億元）的頭彩，由一名住在華盛頓州的買家一注獨得，而這位幸運中獎者的身分揭曉，居然是美國波音公司的分析師，他表示當時看到累積彩金是「747」就忍不住多買一張，沒想到竟因此抱回大獎。

美國威力球在2月6日開出史上第5大、全美第9大頭獎，而住在華盛頓州的貝爾（Becky Bell）竟一注獨得，抱走高達7.546億美元的獎金。貝爾是波音公司長期供應鏈分析師，他當時在商店看到估計頭彩獎金是7.47億美元，而波音近期又剛交付最後一架747噴射機，所以當下決定再多買一張彩券。

貝爾說，他第一時間並沒有發現自己中獎，甚至開獎後第二天還在準備早上的會議，結果在滑新聞的時候，看到頭獎在奧本（Auburn）開出，而那裡正是自己買彩券的地方，「你可以想像我當時的震驚，我想那可能就是我。」

結果貝爾在會議結束後立刻拿出彩券對獎，結果發現「多買」的那張彩券真的中了頭獎，不敢相信的他，立刻打電話給孩子、母親和姐妹，並重複對了好幾次，「我這輩子從來沒贏過超過20美元的獎，你可以想像當我意識到這件事時，我有多震驚，我甚至哭了起來。」

根據統計，一注獨得這次頭獎的機率僅2.922億分之1，而貝爾也決定一次領回這筆獎金，扣掉稅後總共可拿回3.095億美元（約台幣94.4億元）。