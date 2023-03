聯合國通過歷史性協議！　《公海條約》2030年前保護全球30%海洋

▲聯合國《公海條約》將在2030年前保護30%海洋。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

經過長達10年的協商,聯合國4日終於在38小時的談判會議後,達成一項保護世界海洋的歷史性協議。聯合國《公海條約》將在2030以前,將全球30%海洋納入保護範圍。

根據BBC報導,受到資金和捕魚權分歧的影響,聯合國《公海條約》(The High Seas Treaty)的協商已被擱置多年,直到4日經過38小時的談判後,在紐約聯合國總部達成協議。前一項關於海洋保護所達成的聯合國協議是1982簽訂的《聯合國海洋法公約》(the UN Convention on the Law of the Sea),距今也已40年。

《公海條約》條約中的「公海」指的是目前所有國家都有權捕魚、航行和從事研究的區域,而目前僅有1.2%的公海受到保護,生活在這些保護區之外的海洋生物持續受到氣候變遷、過度捕撈和航行的威脅。根據世界自然保育聯盟(IUCN)對全球海洋物種的評估,有將近10%的物種面臨滅絕危險。

《公海條約》的設立將限制保護區內的捕魚量、航道路線和深海採礦等探勘活動;深海採礦是指從海平面以下200公尺或更深的海床上開採礦物。環保組織擔心,深海採礦的過程會擾亂動物的繁殖、產生噪音汙染。

國際海床管理局(International Seabed Authority)表示,未來任何在深海底的活動都將受到嚴格的環境法規監督,以確保其可持續且負責任地進行。