　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不是玩具！澳洲送烏克蘭100架「紙飛機」　可偵察俄軍還能丟炸彈

▲▼澳洲每月將為烏克蘭運送100架SYPAQ製造的紙製無人機抗俄。（圖／翻攝自推特）

▲澳洲每月將為烏克蘭運送100架SYPAQ製造的紙製無人機抗俄，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄烏戰爭越打越烈，外媒最近指出，澳洲每月將為烏克蘭運送至少100架紙製無人機Corvo PPDS，以供烏軍在戰場上運輸物資、偵察，以及投擲小型炸彈對抗俄羅斯入侵者。

綜合外媒報導，澳洲為烏克蘭所提供的紙製無人機，是墨爾本工程公司SYPAQ製造的新型飛機。它們由塗有塗層的硬紙板和用來固定機翼的結實橡皮筋所組成，每架無人機的造價僅為1000至5000澳元（約新台幣2萬至10萬元）。

這些無人機的價格低廉，讓它們可以成為戰場上的消耗品，同時還能在消耗戰中用數量壓倒對方，迫使敵人使用更昂貴的武器來對付它們。另外，這些無人機使用的指揮系統是軍用級制導系統。無人機一經發射後，就無需再輸入訊息，也能飛行120公里並且自行著陸。

▲▼澳洲每月將為烏克蘭運送100架SYPAQ製造的紙製無人機抗俄。（圖／翻攝自推特）

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）和烏克蘭駐澳大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）2日在澳洲國際航空展上觀賞相關無人機。米羅什尼琴科表示，雖然紙製無人機看起來像玩具，但在了解它的功能後，「你會覺得很神奇，它確實能給敵人帶來巨大傷害」。

澳洲軍隊目前尚未採購相關無人機，但SYPAQ表示，他們是出於人道主義目的，向烏克蘭提供相關無人機，而這款飛機可以幫助烏軍在戰場運送醫療用品、食物和水。SYPAQ官網資訊也顯示，他們的烏克蘭用戶反映，紙製無人機還可被用來收集情報、監視和進行偵察任務。

ET快訊
研發新冠疫苗獲普丁授勳　俄頂尖科學家「家中遭皮帶勒斃」
未婚妻跟少校激戰照外流！綠帽王驗DNA「是我的」　退婚變單親
獨／台中30年漫畫店恐熄燈　熟客淚：一中商圈必去
俄軍損失20萬兵力　烏兵第一視角作戰畫面曝光
快訊／登山接駁車墜谷8傷　1男無呼吸心跳！現場慘況曝
蛋價創歷史新高　蛋商：再漲10元都不為過
羅嘉翎道歉！丁妹火速翻出「比賽規則」氣炸：不該只檢討選手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

研發新冠疫苗獲普丁授勳　俄頂尖科學家「遭皮帶勒斃」陳屍家中！

看到747就手癢！　波音分析師「一注獨得」抱回230億頭獎

50年死規定要改了！日本合掌村人口銳減　擬開放外人移居

聯合軍演倒數8天！　北韓籲聯合國「要求美國南韓停止」

浮潛被丟包！夫妻蜜月之旅「差點雙雙溺斃」　怒告求償1.5億

聯合國通過歷史性協議！　《公海條約》2030年前保護全球30%海洋

美最新民調：過半支持「強硬」護台　比維持與中關係更重要

右手捲入揉麵機！蛋糕店員工手掌慘被絞碎　血肉模糊成「肉泥」

南韓不再「重男輕女」？　嬰兒性別比創45年來新低

男發生車禍「記憶倒退10多年」　毀容失明再也不能走路

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

研發新冠疫苗獲普丁授勳　俄頂尖科學家「遭皮帶勒斃」陳屍家中！

看到747就手癢！　波音分析師「一注獨得」抱回230億頭獎

50年死規定要改了！日本合掌村人口銳減　擬開放外人移居

聯合軍演倒數8天！　北韓籲聯合國「要求美國南韓停止」

浮潛被丟包！夫妻蜜月之旅「差點雙雙溺斃」　怒告求償1.5億

聯合國通過歷史性協議！　《公海條約》2030年前保護全球30%海洋

美最新民調：過半支持「強硬」護台　比維持與中關係更重要

右手捲入揉麵機！蛋糕店員工手掌慘被絞碎　血肉模糊成「肉泥」

南韓不再「重男輕女」？　嬰兒性別比創45年來新低

男發生車禍「記憶倒退10多年」　毀容失明再也不能走路

詭異！騎士遭橫向闖紅燈機車撞倒　噴飛翻滾數圈竟棄車落跑

單元五老地主失智土地淪二拍　金融業出手搶下

黃偉哲首度出訪　率團參加日本東京食品展

一聲「姑姑」匯款35萬元　雲林婦慘遭假姪女詐騙

初次來洗澡！30KG德牧姐弟太緊張「想找爸爸」　他融化：像大寶寶

《浪漫速成班》後段劇情被罵爆！　編劇認了「有反省自己太貪心」

玉山金現增160億元已送件　預計3／17生效

李克强最後報告不到1小時　「經濟、涉台、外交」論調謹慎溫和

研發新冠疫苗獲普丁授勳　俄頂尖科學家「遭皮帶勒斃」陳屍家中！

看到747就手癢！　波音分析師「一注獨得」抱回230億頭獎

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

少女佔健身器材滑手機　肌肉男爆氣狂揍

21歲男開車撞收費站　瞬間炸出火球慘死

台灣對棒球多瘋狂？美記者一張照片完美說明

31歲女性侵13歲乾兒子　因這點不用坐牢

台灣「這家」擠進全球最佳醫院排行

全球最佳護照「這國」奪冠　台灣跌至第72

行人天堂？歹徒逃亡竟「等學生過馬路」

人妻失蹤！尪淪嫌犯　31年後真相大白

青樓女閱屌無數　揭這形狀比XL巨鵰還可怕

哈梅被趕出英國豪宅　將討回8千萬鉅款

用冰勺舔食冰淇淋！新聞「傳回南韓」激怒網

俄損失逾20萬兵力　烏軍作戰畫面曝光

你是窮人還是富人？研究曝：看臉就知道

更多熱門

相關新聞

俄損失逾20萬兵力　烏軍作戰畫面曝光

俄損失逾20萬兵力　烏軍作戰畫面曝光

北約組織歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）表示，俄羅斯軍隊自入侵烏克蘭以來，超過20萬兵力傷亡，也損失2000多輛主戰車。俄烏兩軍正進行烏東城市巴赫姆特爭奪戰，烏克蘭士兵在當地作戰的第一視角畫面曝光，烏軍宣稱，俄方企圖包圍巴赫姆特的行動以失敗收場。

北溪回不去了！普丁「狠做1事」分手歐洲

北溪回不去了！普丁「狠做1事」分手歐洲

為什麼巴赫穆特很重要？烏死守原因曝

為什麼巴赫穆特很重要？烏死守原因曝

華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

俄羅斯國防部長罕見視察前線俄軍

俄羅斯國防部長罕見視察前線俄軍

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯澳洲紐澳要聞紙製無人機Corvo PPDSSYPAQ

讀者迴響

熱門新聞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

女兒溺斃「靈魂出沒媽媽婚禮」！最美靈異照惹哭人

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面