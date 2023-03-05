男發生車禍「記憶倒退10多年」　毀容失明再也不能走路

▲伊恩受的傷讓他的人生出現天翻地覆的改變，失明、再也無法行走，需要24小時全天照顧。（圖／翻攝自推特、gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

英國34歲男子伊恩去年駕車外出，沒想到在路途中發生車禍緊急送醫，歷經2次心臟驟停、嚴重腦損傷、肺部被刺穿，不但毀容，還陷入昏迷數月，只能靠儀器保命。時隔一年，儘管他已能夠說話、右手臂能動了，但因大腦損傷影響到記憶，有時候會以為現在還是2010年。

綜合每日郵報、鏡報報導，伊恩（Ian Tilston）在2022年1月10日開車外出，但前方車輛撞上一匹從附近逃出來的馬，馬直接撞上伊恩的車，車被撞壞，車內的伊恩也跟著受傷。伊恩事後被緊急送醫接受腦部手術，當時歷經2次心臟驟停，有嚴重腦損傷、肺部被刺穿，靠儀器維持性命，陷入昏迷。

伊恩家人亞當（Adam）受訪透露，在伊恩從誘導性昏迷狀態醒來後就轉至沃爾頓中心（The Walton Centre），「他做了好多次手術，甚至重建臉部，他的整張臉被撞毀……看起來狀態非常糟，我們如今只能認出他的鼻子」。

伊恩在這場車禍中受的傷，讓他的人生出現天翻地覆的改變，失明、再也無法行走，需要24小時全天照顧。如今的伊恩已經能說話，右手臂也能動了，但由於腦部受傷影響到記憶，有時候會以為現在還是2010年。

事發至今已一年多，家屬們想讓伊恩出院回家，正在籌募善款，把這筆錢用來翻修房子，讓伊恩能夠回家，擁有更好的生活品質。