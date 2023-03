車臣領袖「水腫暴肥」傳罹腎臟病！　怕中毒不敢請莫斯科醫生

▲俄羅斯車臣地區領導人卡德羅夫被拍到嚴重水腫。(圖/路透、推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯車臣地區領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)近來傳出身體狀況出現問題,疑似患有嚴重的腎臟疾病,甚至被拍到臉部嚴重水腫,但身為總統普丁的親信,他卻選擇遠赴阿拉伯聯合大公國求醫,外界推測原因是他擔心遭下毒,所以不相信來自莫斯科的醫生。

根據《紐約郵報》報導,哈薩克記者梅塔諾夫(Azamat Maytanov)指出,卡德羅夫將阿聯(UAE)的首席腎臟病專家帶回車臣首府格羅茲尼(Grozny),原因是他患有嚴重的腎臟病,但擔心是由於中毒造成,所以不相信來自莫斯科的醫生,所以才遠赴阿聯求醫。

