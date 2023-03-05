巴赫姆特保衛戰「烏俄誰更有勝算？」　他分析前線2關鍵：不樂觀

▲烏東前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）陷入戰火數月。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄軍猛攻烏東戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut）數月仍未放棄，這場保衛戰也成為各界焦點。德國聯邦國防軍退役上校提艾利（Ralph Thiele）分析前線局勢研判，烏克蘭恐怕勝算較小，因為只剩一條狹長通道能夠自由通行，而且前線軍事力量也不如俄方。

《德國之聲》報導，提艾利指出，俄軍在巴赫姆特的軍事力量更勝一籌，「如果看看整體情況，就會發現俄羅斯各方面軍備數量多了許多，不論裝甲車、坦克、火炮或者飛機。」

與此同時，烏克蘭在巴赫姆特只剩下一條4公里寬的狹長地帶仍可自由通行、撤退、增援或補給，「但4公里根本不算什麼，俄羅斯人就像馬蹄鐵一樣把城市包圍，而且還在不斷嘗試把馬蹄鐵的兩端靠攏。」

▲烏兵在巴赫姆特附近向俄軍發射2S7自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

烏軍仍需等待西方軍援，但提艾利對此並不樂觀，「如果我們看到，整個歐洲一個月生產的彈藥，還不如俄羅斯一天發射的那麼多，就會對『是否能夠真正給予足夠軍援』打上問號。」他以坦克為例，不只要有人提供，還需要駛往前線，但其重量讓多數橋樑無法承受，也無法在前線維修。

不過，奧地利上校賴斯納（Markus Reisner）認為，即使俄軍佔領巴赫姆特，也不意味「深入頓巴斯」的任務有所突破，「因為下一道防線緊隨其後」。他指出，烏軍正在集結8個旅，尋找合適地點反攻，如果成功扳回一城，位於克里米亞、扎波羅熱及赫爾松的俄軍將被切斷後勤補給線，「如此一來，與其思考怎麼在頓巴斯進攻，俄羅斯人應該更煩惱怎麼解決部隊補給問題。」

▲巴赫姆特遭到戰火蹂躪。（圖／路透）



對此，歐洲對外關係委員會國防專家葛雷塞爾（Gustav Gressel）卻認為，烏克蘭反攻時機尚未成熟，現階段這麼做有風險，即使成功突破敵方防線，「俄羅斯仍有強大後備軍及大量部隊可以投入戰鬥，能夠同時從多方向進攻」，若再等幾個月耗盡俄軍進攻量能，突破防線後才更有餘裕擴大控制範圍。

關於俄軍為何如此堅持占領巴赫姆特，倫敦國王學院研究員馬丁（Mike Martin）解釋，巴赫姆特以西還有2座城市，也就是斯拉夫揚斯克（Slowjansk）及克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），為了實現普丁「解放頓巴斯」的戰略目標，就必須先拿下巴赫姆特。