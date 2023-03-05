行人天堂？歹徒逃亡竟「停車等學生過馬路」　警1處理被讚超專業

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣「行人地獄」惡名傳到國外，反觀美國南加州近日一起警匪追逐案，持槍歹徒遇上成群結隊過馬路的學生便停車等待，後方警車也未上前追捕，雙方都等行人完全通過後才重新起跑，震驚許多台灣網友，直呼「太講武德了吧！」

美媒ABC報導，這起警匪追逐橫跨南加州多個郡，來自洛杉磯的44歲男子岡薩雷斯（Benjamin Gonzalez）與警方激烈駁火後自撞燈桿落網，因槍傷送醫治療，並無生命危險。

岡薩雷斯涉嫌於3日下午在加州奇諾市（Chino）撞車後逃逸，警方在直升機協助下發現可疑車輛，試圖攔截，但因歹徒危險駕駛及交通狀況沒有追捕，但岡薩雷斯中途持槍下車，在加油站劫持一輛貨卡後和警方展開高速追逐，一路從科洛納（Corona）向北逃到橘郡、洛杉磯，在公路上飛馳超過1小時，有時甚至逆向，中途還從車窗對後方警車開槍。

空拍畫面可見歹徒逃亡過程中碰上十字路口，闖紅燈時剛好有一大群學生正在過馬路，他便逐漸減速後停下，待所有學生都通過後才繼續前進，後方至少5輛警車見狀也沒有馬上上前逮人，而是等他重新加速後才開始追逐。

這段影片在推特引起關注，律師林智群也在臉書轉發寫下：

1.持槍歹徒比台灣駕駛更尊重行人。

2.歹徒停車等學生通過時，後面一堆警車也停下來不追了。

3.警察也沒下車衝上去抓人。

4.歹徒車輛通過學生後，雙方再展開追逐。

他稱讚警方處理方式非常專業，因為警察任務不是只有抓歹徒，也要考慮路邊民眾生命安全，若飛車追逐將歹徒逼到衝撞人群，就要考慮停下，「而不是用民眾的生命去拼，或講什麼使命必達這種屁話。」

台灣網友對此也紛紛留言表示，「神奇的美國，聽說過，那裏的校車最大，校車一停，所有的車都要停」、「只有我 覺得好可愛嗎？」、「這真的有點太扯了~~~」、「如果警察那時候去抓~那等於是逼他開車衝撞學生」、「太講武德了吧！」、「反觀⋯⋯」、「這肯定是拍片啦」。