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孟加拉製氧工廠爆炸6亡　「鐵片噴飛1公里」砸死人！方圓2km狂晃

▲▼孟加拉希塔昆達（Sitakunda）一間製氧工廠4日爆炸，至少釀成6死30多傷。（圖／路透）

▲製氧工廠爆炸，至少釀成6死30多傷。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

孟加拉希塔昆達（Sitakunda）一間製氧工廠4日爆炸，至少釀成6死30多傷。根據目擊居民說法，方圓2公里範圍內都能感受到明顯震動，當地媒體《商業標準》更指出，其中一名死者當時在1公里外的店內工作，卻遭噴飛的工廠鐵片當場砸死。

製氧工廠位於達卡─吉大港高速公路附近（Dhaka-Chattogam Highway），下午4時30分左右突然爆炸。當局派出多達9支消防隊救援，才在一小時內控制火勢，但廠址已被炸成廢墟及瓦礫堆，鋼筋淪為廢鐵。

警方證實，截至4日下午6時36分，現場發現5具遺體，傷者則被送往附近的吉大港醫學院附設醫院。第6名死者是65歲居民阿朗（Shamsul Alam），他的兒子烏丁（Raihan Uddin）表示，「我父親在距工廠1.5公里的店裡工作。來自工廠的鐵片砸在我父親肩上，他當場就死了。」

工廠員工供稱，他們重新填充氧氣瓶時突然爆炸，整個地區就像經歷規模6、7的地震一樣，但當局仍在釐清爆炸原因。

吉大港周邊的拆船產業繁榮一時，由於切割廢船金屬需要大量氧氣，因此當地2000年起開設多間工業製氧廠，但過去幾年由於國際市場不穩、美元匯率上升等多種危機，該產業陷入停滯。

 
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