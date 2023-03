孟加拉製氧工廠爆炸6亡　「鐵片噴飛1公里」砸死人！方圓2km狂晃

▲製氧工廠爆炸,至少釀成6死30多傷。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

孟加拉希塔昆達(Sitakunda)一間製氧工廠4日爆炸,至少釀成6死30多傷。根據目擊居民說法,方圓2公里範圍內都能感受到明顯震動,當地媒體《商業標準》更指出,其中一名死者當時在1公里外的店內工作,卻遭噴飛的工廠鐵片當場砸死。

製氧工廠位於達卡─吉大港高速公路附近(Dhaka-Chattogam Highway),下午4時30分左右突然爆炸。當局派出多達9支消防隊救援,才在一小時內控制火勢,但廠址已被炸成廢墟及瓦礫堆,鋼筋淪為廢鐵。

警方證實,截至4日下午6時36分,現場發現5具遺體,傷者則被送往附近的吉大港醫學院附設醫院。第6名死者是65歲居民阿朗(Shamsul Alam),他的兒子烏丁(Raihan Uddin)表示,「我父親在距工廠1.5公里的店裡工作。來自工廠的鐵片砸在我父親肩上,他當場就死了。」

