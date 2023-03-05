伊朗爆示威！近千名女學生中毒　家長包圍教育部嗆「政府軍像IS」

▲伊朗家長4日包圍教育部，抗議女學生連環中毒案件。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／編譯

伊朗去年11月底起發生一系列女學生中毒事件，目前累計近千人受害，卻仍查不出原因及幕後黑手。擔憂的家長4日在首都德黑蘭（Tehran）、伊斯法罕（Isfahan）和拉什特（Rasht）等地抗議，甚至演變為反政府示威，他們包圍教育部怒吼，把伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）比喻為伊斯蘭國組織（ISIS）。

截至3月4日，離奇中毒案已影響至少10省、逾30間學校的女學生。她們宣稱感覺頭痛、噁心、心悸、呼吸急促、肌肉麻痺等，一些人甚至必須送醫治療。在事發學校，家長著急地聚集在門口，要把孩子帶回家。

#Tehran, Office of the Ministry of Education of District 5, Ferdous Sharq Blvd., today



People chant: "IRGC, Basiji, you are our ISIS"#IranRevolution #MahsaAmini #IRGCterrorists #MEKterrorists pic.twitter.com/H3pOPiujFi — Sedayeh Mellat•The Voice of the Nation•صدای ملت (@SedayehMellat) March 4, 2023

“Our enemy is right here; they lie and say it’s the United States.”



Gathering to protest the poisoning of school children, today, March 4, 2023, in Tehran.pic.twitter.com/9VU7gg7OtW — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) March 4, 2023

伊朗衛生部長帕納希（Younes Panahi）等官員認為，女學生遭到蓄意毒害，而幕後黑手正是反對女性教育的強硬派伊斯蘭組織。《伊通社》報導，內政部長法茲利（Abdolreza Rahmani Fazli）4日證實當局「實地調查時發現可疑樣本，目前正在研究中…以利確認學生病因，並且盡快公開結果」。

▲伊朗30多間學校的女學生離奇中毒送醫。（圖／路透）



聯合國人權辦公室3日呼籲透明調查，美德等國也對此表達擔憂。不過，伊朗拒絕所謂的「外國干預」及「草率反應」，外交部發言人迦南（Nasser Kanaani）3日表示，「伊朗政府的其中一項當務之急，就是盡快解決這個問題，提供文件資訊解除家屬擔憂，追究原因及犯罪者的責任。」

《路透社》寫道，伊朗的宗教統治者如今面臨關鍵時刻。去年9月，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑似因為頭巾沒戴好，被道德警方逮捕後虐死，引爆「頭巾女孩之死」反政府示威並延燒至今。其中女學生表現活躍，她們在教室脫下被強制要求穿戴的頭巾，撕毀最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的照片，甚至呼籲處死他。