美國飛機遇嚴重亂流　機上1人死亡急降落

▲當時機上載5人，包括3名乘客與2名機組員。圖為龐巴迪挑戰者300機型飛機。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架私人飛機3日在新英格蘭地區上空遭遇嚴重亂流，造成機上一名乘客死亡，這狀況迫使飛機轉降康乃狄克州的布拉德利國際機場。

綜合美聯社、NECN報導，這架私人飛機機型為「龐巴迪挑戰者300」，3日下午自新罕布夏州基恩（Keene）起飛，準備前往維吉尼亞州的利斯堡（Leesburg），機上載3名乘客與2名機組人員。不過這趟飛行並不平順，期間遇上嚴重亂流，飛機降落在布拉德利國際機場，警方接獲醫療援助通報前往機場，機上一名乘客因緊急狀況被送往醫院。

NTSB事後表示，機上一名乘客死亡，調查人員已拆除俗稱黑盒子的駕駛艙語音紀錄器（CVR）與飛行資料記錄器（FDR），送往機構總部進行分析。飛機受損情況尚不清楚，美國國家運輸安全委員會（NTSB）並未透露相關細節，包括死者當時是否有繫上安全帶。死者的身分並未公開，死因也不清楚。美國聯邦航空總署（FAA）與NTSB介入調查。

亂流是大氣中不穩定的氣流，儘管多年來航空安全有所改善，但仍是造成機上乘客受傷的原因之一。NTSB數據顯示，2009年至2018年期間，在大型商業航空公司發生的事故中，因亂流導致的事件佔三分之一以上。