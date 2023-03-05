　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒：拜登料發布行政命令　加強美對中投資規範

▲▼ 中美貿易戰,美中貿易戰,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國官員指出，拜登政府即將加強美國企業在海外的若干投資規範。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社德拉瓦州威明頓4日綜合外電報導

據熟悉商議內容的美國官員指出，拜登政府即將加強美國企業在海外的若干投資規範，以限制中國取得相關技術來增強自身軍事實力。

美聯社報導，這名官員因沒有對外評論的權限而以匿名方式表示，總統拜登這項即將發布的行政命令，將限縮美國在具有國安應用層面的先進技術上的投資，例如可以協助中國提升軍事決策速度與準確性的次世代軍事能力。

這名官員表示，拜登政府官員在制定美國最新投資規範時，持續與盟友溝通協商。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天率先報導指出，美國財政部和商務部昨天向議員提交報告，詳述新的監管計畫將如何因應美國在海外先進技術的投資。華爾街日報報導，這兩大部門表示，預計將在白宮預算中尋求更多款項來投入這項投資篩選計畫。白宮預算定於9日出爐。

白宮國家安全會議（NSC）發言人婉拒評論財政部和商務部的報告，但指出拜登政府官員持續向國會通報它們在制定海外投資辦法上的進程。

這項舉措預期將遭遇美國企業反彈。拜登政府官員先前已向商界示意說，在檢視美國各項對中投資的規範之餘，會注意不會管過頭。

財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在外交關係協會（Council on Foreign Relations）不久前的活動中指出：「依我之見，我們所作所為最重要的，便是確保劃分清楚競爭和國安之間的界線。」他說：「我的觀點是，當美國與世界任何一個國家在公平競爭環境中較勁時，我們表現得很好。」

他說：「但我們同時希望，當我們在這狹窄空間中查覺到國安風險時，能有工具來保護美國的國家安全。」

去年，一個由跨黨派議員組成的團體敦促拜登建立一套更為嚴苛的審核系統來審查在外國敵對勢力的投資，而中國是首要考慮因素。

ET快訊
淫房東壓頭硬督女房客！　噁辯：她也很享受
快訊／下探10度範圍擴大！　17縣市亮低溫燈號
6成考生筆試通過面試被刷掉！　中華電回應了
李四川見日本「這景象」震撼了！　驚喊：要迎頭趕上
快訊／大陸2023年軍費公布！　為台灣11.7倍
醫點名：6種喝水方式錯了！　恐誘發3種癌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國貨運列車又出軌！慎防「有毒物質」瀰漫空氣　當局呼籲居民避難

哈利梅根不忍了！女王送豪宅「被老爸沒收」　將討回8千萬鉅款

俄國和西方回不去了！普丁狠對北溪「做1事」徹底分手歐洲

美國飛機遇嚴重亂流　機上1人死亡急降落

2023全球最佳醫院排行出爐！　台灣「這家」擠進前250名

人妻失蹤被宣告死亡「老公成了嫌疑犯」　31年後真相大白

美媒：拜登料發布行政命令　加強美對中投資規範

「找不到喜歡這種陰莖的人」　青樓女揭這形狀比XL巨鵰還可怕

21歲男開車「時速200公里撞收費站」　瞬間炸出火球慘死

31歲女性侵13歲乾兒子後懷孕　生產完律師用這招讓她不用坐牢

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

美國貨運列車又出軌！慎防「有毒物質」瀰漫空氣　當局呼籲居民避難

哈利梅根不忍了！女王送豪宅「被老爸沒收」　將討回8千萬鉅款

俄國和西方回不去了！普丁狠對北溪「做1事」徹底分手歐洲

美國飛機遇嚴重亂流　機上1人死亡急降落

2023全球最佳醫院排行出爐！　台灣「這家」擠進前250名

人妻失蹤被宣告死亡「老公成了嫌疑犯」　31年後真相大白

美媒：拜登料發布行政命令　加強美對中投資規範

「找不到喜歡這種陰莖的人」　青樓女揭這形狀比XL巨鵰還可怕

21歲男開車「時速200公里撞收費站」　瞬間炸出火球慘死

31歲女性侵13歲乾兒子後懷孕　生產完律師用這招讓她不用坐牢

宋仲基再婚狂放閃！　「把握當爸前兩人時光」：要和老婆多多約會

鱷魚獵捕大象「緊咬尾巴盪鞦韆」　牠瘋狂甩尾求生結局曝

揭林明溱敗選國民黨警訊　秦慧珠：2024沒有樂觀的餘地

「國民女友」羅嘉翎沒過磅失格　當場剪髮還差0.1公斤

跑馬拉松「驚見超狂陷阱點」　他卡20分鐘！台南Josh：差點守不住

台南免費景點！學甲蜀葵花迷宮看2米高一丈紅　還有浪漫紫色鼠尾草

上半年二手精品保值寶座大風吹　有使用痕跡的包包成轉售黑馬

經典賽熱身賽今開打！警犬隊安檢滴水不漏　大聯盟也稱讚

被韓邪教主極樂選妃「受害台女踢爆SOP」！　嫩妹上貢私密照遭侵犯

美國貨運列車又出軌！慎防「有毒物質」瀰漫空氣　當局呼籲居民避難

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

少女佔健身器材滑手機　肌肉男爆氣狂揍

21歲男開車撞收費站　瞬間炸出火球慘死

台灣對棒球多瘋狂？美記者一張照片完美說明

31歲女性侵13歲乾兒子　因這點不用坐牢

你是窮人還是富人？研究曝：看臉就知道

菲稱目擊中國艦艇民兵船隊　中業島附近緩慢徘徊

成功甩肉270公斤！魯蛇單身35年終破處

希臘火車事故奪57命　未裝自動防對撞系統釀禍

泰國女當街彎腰吞吐　外籍男1分鐘爽歪

「性侵殺人犯」坐牢38年　驗出精液不是他的

青樓女閱屌無數　揭這形狀比XL巨鵰還可怕

用冰勺舔食冰淇淋！新聞「傳回南韓」激怒網

菲律賓省長遭槍殺6死　6槍手在逃

更多熱門

相關新聞

台灣對棒球多瘋狂？美記者一張照片完美說明

台灣對棒球多瘋狂？美記者一張照片完美說明

2023世界棒球經典賽（WBC）將於8日開打，A組賽事將於台灣舉行，大聯盟官網記者莫納根（Matt Monagan）來到台灣後，也特地拍下一張新台幣500元照片，完美說明了台灣人對棒球有多瘋狂。

美知名律師被終身監禁　記者瓦解百年司法王朝

美知名律師被終身監禁　記者瓦解百年司法王朝

美知名律師殺妻兒無期徒刑　情節入Netflix劇集

美知名律師殺妻兒無期徒刑　情節入Netflix劇集

嫁給大16歲繼父！她曬激吻照喊：正確決定

嫁給大16歲繼父！她曬激吻照喊：正確決定

你是窮人還是富人？研究曝：看臉就知道

你是窮人還是富人？研究曝：看臉就知道

關鍵字：

美中北美要聞美聯社

讀者迴響

熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝光

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

你脾氣好嗎？選一把傘測出易怒度

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面