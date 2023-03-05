美國貨運列車又出軌！慎防「有毒物質」瀰漫空氣　當局呼籲居民避難

▲美國俄亥俄州東巴勒斯坦發生貨運列車出軌後，於3月2日所拍攝的事故現場。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國俄亥俄州今年2月3日晚間才發生貨運列車出軌事件，車上化學物質起火燃燒、大量「毒煙」四處飄散，據傳方圓8公里內至少有4.5萬隻動物死亡，長達12公里的河道慘遭汙染。豈料，當地時間週六（4日），俄亥俄州又發生列車出軌意外，目前仍不清楚列車出軌時是否載有貨物。

根據美媒《福斯新聞》，美國俄亥俄州克拉克郡（Clark County）於當地時間4日傍晚發生列車出軌意外，當地警長辦公室證實，緊急救援人員和危險物品處理人員於該日下午5時左右，在克拉克郡市集附近的41號州公路附近針對出軌火車做出反應。

警長辦公室表示，目前還不清楚列車出軌時是否載有貨物，但能確定的是該列火車並不是客運列車。

克拉克郡政府在臉書發文，表示克拉克郡緊急事務管理局（Clark County Emergency Management Agency）要求距離列車脫軌1000英尺（約304公尺）以內的居民務必非常謹慎，尋找適當的地點避難。至於俄亥俄州高速公路巡邏隊則表示，已經協助封閉出軌地點周邊道路。

▲俄亥俄州東巴勒斯坦貨運列車出軌起火，周邊至少4.5萬隻水生動物死亡，一間環保公司在附近河道清理魚屍。（圖／路透）

據悉，由諾福克南方鐵路經營的貨運列車於2月3日晚間在俄亥俄州東巴勒斯坦出軌，該列150節車廂的貨運列車原訂從伊州駛向賓州，其中20節車廂載有丙烯酸丁酯、丙烯酸乙基己酯、乙二醇單丁醚、氯乙烯等有毒化學物質，這些有毒化學物質瀰漫在空氣中，恐會刺激皮膚、眼睛與呼吸道，同時會呼吸困難、頭痛、頭暈、嘔吐、嗜睡等。

根據《紐約時報》，自從2月3日俄亥俄州發生脫軌意外後，化學物質的滲出影響至少12公里長的河道，官員須透過水壩將乾淨的水引到汙染地區周圍，化學汙染物滲出後，東巴勒斯坦與周邊地區4700名受驚的居民聲稱開始頭痛、咳嗽、出現皮疹等其他接觸化學物品後的典型症狀。