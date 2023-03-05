全球最佳護照「這國」意外奪冠！　台灣跌至第72名

▲阿拉伯聯合大公國奪下2023全球護照指數排行榜冠軍。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

「2023全球護照指數」排行榜出爐，位於中東的阿拉伯聯合大公國（UAE）擠下歐洲盧森堡，成為2023年全球最強護照，主要原因是它在過去10年新增106個免簽國，而且還有非常寬鬆的簽證政策，且還是個零稅率國家，非常吸引國際商務人士。台灣護照則從第69名掉至第72名。

美國稅務與移民諮詢公司Nomad Capitalist日前公布2023全球護照指數，阿聯從原本的第35名直接躍升至冠軍，主要原因是它用有181個免簽國優待，且是個零稅率國家，吸引眾多商務人士。

Nomad Capitalist營運與銷售總監沃伊諾維琪（Jovana Vojinovic）表示，過去人們總是把阿聯跟沙烏地阿拉伯混為一談，但人們漸漸發現它擁有非常寬鬆的簽證政策，對外國投資者非常友善，加上零所得稅的影響，「它幾乎成為大多數擁有加密貨幣業務人士的首選目的地。」

▲台灣護照以134國免簽、總和87分排名第72。（圖／資料照）



不同於其他護照評比，Nomad Capitalist除了將免簽國（50％）列入評估外，還針對國際稅法（20％）、國際認知（10％）、雙重國籍（10％）與自由指數（10％）列入考量。台灣以134國免簽、總和87分排名第72；中國則以85國免簽、總和51.5分，排名第128。

阿拉伯聯合大公國以111分居冠，其次則依序為盧森堡（108分）、瑞士（108分）、愛爾蘭（108分）、葡萄牙（108分）、德國（107分）、捷克（107分）與紐西蘭（107分）。亞洲排名最高的是第21名的南韓（104分）、第30名的新加坡（102.5分）和第38名的日本（101分）。