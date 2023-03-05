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俄國和西方回不去了！普丁狠對北溪「做1事」徹底分手歐洲

▲▼北溪。（圖／路透）

▲知情人士透露，莫斯科可能會將北溪管道密封或封存。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯向歐洲輸送能源的天然氣管道「北溪一號」與「北溪二號」去年9月發生爆炸。儘管俄方曾表示可以修復破裂管道，但知情人士透露，由於莫斯科認為未來難以將西方關係修復至需要管道的程度，因此不打算立即修復或重新啟動北溪海底的天然氣管道，而受損的管道預計將被封存。

據路透社報導，「北溪一號」與「北溪二號」是俄羅斯輸往歐洲的最大天然氣管道，它們分別由2條管道所組成，並由政府持有控股的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）維護運營。北溪每年向德國輸送1100億立方公尺的天然氣，但其中卻有多條管道在去年9月不明爆炸破裂。

爆炸發生後，美國、歐盟、北約和俄羅斯都指責爆炸是人為破壞所致，美俄雙方也相互指責對方是策劃爆炸的幕後兇手，讓這起事件淪為羅生門，而歐洲也因制裁俄羅斯入侵烏克蘭，大幅削減了從俄羅斯的能源進口。

▲▼北溪。（圖／路透）

▲北溪1號與2號天然氣管道去年9月發生爆炸，導致大量天然氣外洩。（圖／路透）

儘管俄羅斯天然氣工業股份公司當時表示，修復北溪的管道在技術上是可行的，但2名對北溪十分熟悉的消息人士透露，莫斯科認為在可預見的未來中，俄羅斯與西方的關係要改善到對北溪管道有大量需求的程度可能性不大，因此俄方不打算立即修復或重新啟動北溪海底的天然氣管道。

雖然有俄羅斯消息人士表示，俄方目前已將北溪項目視為「被埋葬的項目」，但有多名消息人士卻認為，就算俄方暫時沒有修復管道的打算，也應保存好北溪管道，以便將來還有重新啟用的可能。

一位俄羅斯消息人士直言，如果歐洲用來替代俄國供應的美國液化天然氣（LNG）未來變貴，那歐洲可能會再次向俄羅斯購買天然氣，因此莫斯科還是應該好好保存北溪管道，如在管道中塗上塗層以防止海水進一步腐蝕。

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