人妻失蹤被宣告死亡「老公成了嫌疑犯」　31年後真相大白

▲派翠西亞1992年離奇失蹤，時隔31年被發現生活在波多黎各的養老院裡。（圖／翻攝羅斯鎮警局）

記者吳美依／綜合報導

美國賓州人妻派翠西亞（Patricia Kopta）於1992年夏天離奇失蹤，家屬及當局苦尋多年無果後宣告死亡，未料時隔31年，她竟被發現生活在波多黎各的養老院裡。丈夫鮑伯（Bob Kopta）2日表示，「這是一件難過的事，但讓我鬆了一口氣。當你的妻子失蹤，你就是嫌犯。」

羅斯鎮警方及家屬2日召開記者會證實，83歲的派翠西亞在離家1700英里（2700公里）的地方被找到，她於波多黎各北部街頭遊蕩多年，1999年被認定「需要照顧」而送至養老院，但一直拒絕談論過去的生活，直到罹患失智症才開始透露蛛絲馬跡，相關線索讓社工及國際刑警組織（INTERPOL）得以拼湊出真實身分。

去年，羅斯鎮警方和家屬接獲通報後，比對了派翠西亞與她78歲妹妹葛洛莉雅（Gloria Smith）及外甥的DNA樣本，終於真相大白。

鮑伯和派翠西亞結婚20年時，妻子突然失蹤，「我有一天晚上回家，她就不見了，沒有人知道她在哪裡。」他多年來花了很多錢尋找太太，甚至在波多黎各登報，也沒有再婚，「我經歷了很多。每次他們在某處發現一具屍體，我就想『是派翠西亞嗎？』」

鮑伯如今回想，派翠西亞確實曾說過想去波多黎各，在溫暖宜人的熱帶環境生活。儘管他很高興知道太太獲得良好照顧，但沒有計畫南下探望，現在只試圖忘記過去。

妹妹葛洛莉亞坦言相當震驚，但大家都非常開心，也很願意把姊姊帶回家裡照顧，「這些年以來，我們真的認為她死了。」她曾多次致電養老院，卻無法和派翠西亞對話，因為姊姊罹患失智症，「我希望可以南下看看她。」

CNN、CBS等外媒報導，派翠西亞因為纖細身材而被暱稱「麻雀」，高中時期成績優異，畢業後曾擔任模特兒及舞蹈老師，婚前每周都會去跳舞，也經常前往波多黎各度假，熱愛海洋、海灘和溫暖陽光。後來，她在一間玻璃公司負責財務工作長達10年，卻因為壓力造成的偏頭痛而離職。

不久後，派翠西亞開始產生幻覺，被醫師診斷有誇大妄想症狀，甚至思覺失調症跡象，一度短暫住進精神病院。出院後，她開始在街頭傳教，靠近陌生人宣稱看到聖母瑪利亞的幻象，警告世界末日即將來臨，直至失蹤。