希臘火車事故奪57命　未裝自動防對撞系統釀禍

文／中央社

希臘發生火車事故，造成至少57人喪生。紐約時報指出，希臘政府3年前就應安裝防火車對撞系統，但可能因為預算吃緊、疫情影響供應鏈等因素延誤。

「紐約時報」（The New York Times）2日引述希臘鐵路官員及相關紀錄指出，2月28日晚間一列客運火車與貨運列車於同一條鐵道上高速對撞，當時鐵道人員必須要依靠精密度遠不如許多歐洲國家的系統。

工會及安全官員2日表示，事發當時連燈光及訊號設備都停止運作。

這起事件的原因仍不清楚，政府指肇因是公部門沉痾，而官員及專家一致同意如果按計畫安裝現代安全系統，貨運列車幾乎不可能與滿是乘客的客運火車在同一條軌道上行駛；就算出現這樣的狀況，示警聲會響起，自動煞車系統也會啟動。

多年來，歐盟鐵路局（European Union Agency for Railways）持續示警希臘鐵路安全系統有重大缺陷。

▲希臘火車對撞釀57死。（圖／達志影像／美聯社）



希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）將事故歸咎於「人為疏失悲劇」。交通部長下台，並坦承在改善鐵路安全方面做得不夠。靠近事故現場的拉里薩（Larissa）一名車站站長面臨過失殺人等指控。

這起事故也揭露多年來的系統性問題。希臘過去十年中從歐洲聯盟（EU）獲得7億美元（約新台幣213億元）資金推動鐵路現代化，但當地系統仍持續名列歐洲大陸最危險鐵路之一。安裝新安全系統的計畫陷入停滯，一名高階官員去年因此憤而辭職。

歐盟期望27個成員國在2030年前安裝更精密的「歐洲列車控制系統」。這套系統能監控火車，並在火車開得太快、闖紅燈或走錯軌道時介入控制。歐盟盼擴大跨境火車範圍，相關計畫包括統一安全標準，但是各國落實的狀況不一。

歐洲運輸勞工聯盟（European Transport Workers’ Federation）鐵路政策人員霍萊溫（Jedde Hollewijn）說：「如果歐洲列車控制系統能夠安裝並正常運作，應該絕對能防止這樣的事情發生。我們知道希臘（安裝進度）一直明顯落後。」

紐時指出，歐盟最小且最富有的國家盧森堡已經使用這套新系統。比利時計畫新系統於2025年全面上路。

即使沒有安裝這套系統，大多數的鐵路系統也具有防止正面對撞的安全功能。歐盟紀錄顯示，希臘從未安裝全國性的自動化安全系統。

希臘國家鐵路工會會長齊卡拉基斯（Nikolaos Tsikalakis）表示，拉里薩的轉轍系統（switch system）一直不夠完備，基本訊號設備的零件還不知去向。

目前仍不清楚希臘鐵路安全系統升級速度緩慢的確切原因，但工會及專家認為是預算吃緊、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的供應鏈問題、官僚主義導致延誤及合約糾紛等因素。

多位鐵路工會成員2月才發信向希臘政府示警安全問題恐釀悲劇，並抨擊希臘官員拖拖拉拉，「他們要等到發生什麼事才要介入」？

齊卡拉基斯說，「我們已經把這些問題告訴歷屆政府，但我們還沒有找到願意聆聽的對象」。

歐洲鐵路安全官員表示，希臘政府還忽視監控、更新鐵路安全程序及設備的重任，而這些步驟能改善當地相對不足的安全系統。

英國鐵路安全暨標準委員會成員浦立（Vaibhav Puri）說， 風險及監測評估必須囊括所有地點、所有類型的列車及設備。2月底的事故凸顯歐盟雖然在相關領域投入大筆經費，要求成員國改善鐵路的權力卻有限。

歐盟曾特別撥款約1.17億美元用於強化雅典至希臘第2大城第撒隆尼基（Thessaloniki）的鐵路安全，如今同條路線發生悲劇。

歐盟鐵路局長多佩爾鮑爾（Josef Doppelbauer）說，歐盟鐵路局已經發布報告，並呼籲成員國強化安全，但不能強迫各國政府做出改變。依照多項標準來看，希臘擁有全歐洲最致命的鐵路系統。

他說，已制定行動計畫，並要求希臘政府回報，「但我們的權力有限」。

然而，希臘政府並未完全公開重要的鐵路細節。就在事故發生前兩週，歐洲官員才將希臘告上法院，原因是希臘拒絕公開一份重要合約，內容詳述鐵路現代化的過程中要如何進行管理。

希臘政府向罹難者家屬道歉，並承諾徹查事故發生原因及鐵路基礎設施，以增強市民「心理安全」。多佩爾鮑爾則盼這場悲劇迫使歐洲改善其他鐵路系統，「如此悲慘的事件總能提醒人們安全的重要性，提醒大家認真看待警示」。