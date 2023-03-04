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《經濟學人》：14國亞洲供應鏈取代中國　台灣列其中

▲▼鄭州富士康。（圖／CFP）

▲富士康鄭州科技園區裡工人工作情況。（圖／CFP）

中央社

英國《經濟學人》期刊指出，包括台灣在內的14個國家共同構成Altasia（alternative Asian supply chain，亞洲替代供應鏈），未來數年可望逐步取代中國，成為全球生產活動重心。

不過，這其中也隱含挑戰，包括Altasia恐無法在所有產業類別完全取代中國、各國基礎建設發達程度不一、彼此之間存在法規和行政作為差異等。

《經濟學人》（The Economist）在2月即提出Altasia這個概念，近日則進一步刊登文章指出，美、中兩國地緣政治分歧促成Altasia，促使全球製造業者在亞洲尋找中國以外的新生產基地。儘管區域內沒有一個國家能單獨與中國匹敵，由14個國家構成的Altasia加總起來仍具可觀競爭力。

這14個國家是台灣、韓國、日本、印度、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國、汶萊、孟加拉、柬埔寨、菲律賓、寮國。

《經濟學人》指出，在出口額方面，Altasia各國加總起來與中國不相上下：去年9月前的12個月期間，Altasia總計對美出口6340億美元商品，較中國對美出口總額6140億美元稍多。不過，中國的對美出口種類以電子產品占大多數，而不是所有Altasia成員都能供應具競爭力的相關產品。

至於技術勞工，Altasia和中國在數據上也差異不大：Altasia擁有1億5500萬的25至54歲、受過高等教育的勞動人口，中國則是1億4500萬。

另一方面，根據世界銀行（World Bank）最新的、2018年物流績效指數（Logistics Performance Index, LPI），以滿分5分為準，中國的得分是3.61，在160個受評國家排名第27，而在Altasia，得分從日本的4.03、新加坡的4.00，到孟加拉和柬埔寨的2.58都有。日本、新加坡高居世界總排名前10名，而孟加拉和柬埔寨的排名則落在後半段。

《經濟學人》指出，整體而言，中國的生產能力難以被完全取代。此外，Altasia樣態多元的經濟體無法如中國單一實體般運作。儘管各項貿易協定有助減緩法規障礙，基礎建設和後勤物流服務仍是一大障礙。

不過，《經濟學人》提到，對許多企業而言，尋找中國以外的替代選項已是優先要務，將持續在Altasia尋找新機會。

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