菲警逮台灣通緝犯　查獲17歲台籍少年持有槍械

▲菲律賓緝毒署查獲一名17歲台籍少年非法持有槍械。（示意圖／免費圖庫pxhere）



文／中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電

菲律賓緝毒署近日得知3名台籍通緝犯的線索，邀集移民局、警方和中華民國駐菲代表處前往逮捕3人時，卻查獲一名17歲台籍少年非法持有槍械。少年已被菲國警方帶回偵辦。

駐菲代表處今天表示，菲律賓緝毒署（PDEA）近日調查毒品案件時，得知陳姓、吳姓及楊姓台籍通緝犯的線索，於是在2月邀集菲國警察總署、移民局及中華民國駐菲代表處商討，決定以3嫌違反移民法規為由，逮捕3名通緝犯並驅逐出境。

代表處指出，菲律賓移民局、緝毒署、警察總署組成的專案小組會同駐菲代表處警政祕書持移民局局長核發令狀，於3月1日、2日在馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati），先後逮捕吳姓、陳姓、楊姓嫌犯，卻在逮捕陳嫌處查獲台籍陳姓少年持有5支槍械和彈藥。

代表處表示，3名台灣通緝犯被移民局送往外國人收容所收容，陳姓少年則由警方帶回偵辦。

由於陳姓少年未成年，目前由菲律賓社福單位評估少年狀況，再將評估結果送交法院裁定參考。

代表處指出，陳姓、吳姓及楊姓嫌犯在台灣分別因擄人勒贖、詐欺和毒品案遭通緝。

因吳姓嫌犯在菲涉及詐欺案件，需先等菲律賓法院結案。代表處正積極與菲國移民局協調3嫌驅逐出境進度。