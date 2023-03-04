少女爽佔健身器材「滑手機」　肌肉男爆氣揮左勾拳狂揍

▲巴西一名憲兵在健身房怒毆佔用器材的少女。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西28歲憲兵門東薩（Luiz Pereira da Silva Neto Moura de Macena Mendonça）3月1日下班後，在健身房內暴力襲擊了一名18歲少女，因為這名少女在他妻子健身時，佔用器材太久。

據《紐約郵報》報導，門東薩3月1日與妻子一同到健身房運動時，妻子發現有一名少女長時間佔用她想使用的器材，而且這名少女並沒有在運動，而是坐在器材上滑手機。於是，受夠等待的妻子便上前詢問少女究竟還要坐在那邊多久，不料2人卻因此爆發衝突。

CENAS FORTES

PM agride com soco mulher de 18 anos de idade, em academia!

O policial Luiz Pereira da Silva Neto Moura de Macena Mendonça discutiu com a jovem porque a esposa dele queria usar um aparelho em que a garota estava.

O ocorrido foi em Goiânia. pic.twitter.com/lg26frpG8z — Plantão Brasil (@PlantaoBrasilOF) March 1, 2023

2名女子大吵一頓後，少女扔下一句「現在你可以用了，膽小鬼」，生氣地離開。然而，少女的話語卻激怒了門東薩，他立刻衝上前與少女理論。從現場畫面可見，門東薩與女子對罵了一陣後，少女伸手推了門東薩一下，下秒門東薩就惡狠狠地揮出一記左勾拳，導致少女向後踉蹌了幾步。

原本正在和少女聊天的2名男子見狀，迅速上前拉開門東薩，但暴跳如雷的門東薩卻絲毫不聽勸，甚至還試圖襲擊其中一名藍衣男子。這3名男女事後帶領幾名目擊者到警局報案，而少女也去了醫院驗傷。

目前相關健身房已禁止門東薩再次到訪，同時聲明他們將與受害少女站在同一陣線，強烈譴責一切形式的襲擊行為。門東薩所屬單位「戈亞斯州憲兵」（Military Police of Goiás State）則告訴當地媒體，當局已啟動紀律行政程序，將此案交給懲戒與紀律指揮部監督，不過相關單位暫時還不會解僱門東薩。