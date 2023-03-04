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樂高盒半夜「自動彈出」砸地上　她看監視器嚇壞：孩子都在睡

記者吳美依／綜合外電報導

美國猶他州的琪拉（Keira Henricksen）聽見孩子臥室傳來巨響，打開門發現樂高玩具盒摔落在地，還以為繼子們想偷偷溜出去玩才會打翻。未料，她事後查看監視器畫面，竟目睹樂高玩具盒突然彈出砸下，嚇得直呼這是超自然現象的證據。

影片中，樂高玩具盒從櫃子頂端砸下來，7歲約翰和5歲保羅依然熟睡，大衛卻被嚇得跳起來，幾秒鐘後繼母琪拉開門查看，他被平白無故念了一頓，趕緊解釋自己根本沒有下床，「我什麼都沒做，我沒有碰它，我保證。」

琪拉擔心自己錯怪孩子而查看監視器，立刻被嚇壞。她重看影片很多次，依舊找不出合理解釋，還把鐵齒男友安東尼（Anthony Passalaequa）叫過來看，對方也摸不著頭緒。

▲▼樂高盒半夜「自動飛出」砸地上　她看監視器嚇壞：孩子都在睡。（圖／翻攝YouTube）

▲樂高盒突然砸到地上。（圖／翻攝YouTube）

琪拉受訪時解釋，樂高玩具盒非常重，也不在櫃子邊緣，在沒有地震或晃動的情況下，如此突然地掉下來，肯定必須有人推一把，「我認識的很多親友都過世了。不知道是不是祂們做的，想要引起我的注意。」

琪拉宣稱，搬進這間公寓9個月以來，已經發生不少奇怪現象。她總是感覺被注視，有時聽見孩童竊竊私語，卻發現繼子們都在睡覺，或者監視器偵測到物體移動，實際上房間裡根本沒有人。

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