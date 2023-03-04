正妹愛上大16歲繼父！甜曬激吻婚照喊「最正確決定」　離奇真相曝

▲美國一名網友自稱嫁給了她的繼父，引發輿論嘩然。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一位名叫克里斯蒂（Christy）的人母，2月28日在TikTok秀出她在拉斯維加斯的婚禮畫面，自曝她嫁給了比自己年長16歲的繼父，而且2人如今還育有2名小孩，讓不少網友大為震驚。

據《紐約郵報》報導，克里斯蒂在影片中強調，「嫁給我的繼父是我做過最正確的決定」，同時還在配文中標上#MarryYourMomsEx（和母親前任結婚）的hashtag，強調了她伴侶的身份。

這段影片曝光後，瞬間吸引了2000萬網友觀看，也迅速在網路掀起熱議。不少網友紛紛留言質疑克里斯蒂的行為「有違倫理」，抨擊她「全球有70億人，你為什麼非要嫁給自己的繼父」、「你考慮過你母親的心理嗎？」

克里斯蒂後來發布新影片解釋，她的母親完全支持她與繼父結婚，「我們至今還有在說話」，而且她和繼父相識時早已成年，「我不是被繼父養大，他也沒有『培養』我成為他的妻子」，但這起事件還是在網上持續發酵。

有網友甚至提出了美國流行的「女孩守則」（Girl Code）說法，認為克里斯蒂不應打破「不得與朋友約會過或喜歡的任何男人調情或約會」的潛規則，認為克里斯蒂的做法「太讓人感覺噁心了」。

網路媒體Dexerto後來報導，克里斯蒂在賺取了流量後再次自曝，丈夫其實不是她的繼父，而是她已故哥哥的朋友，2人是在哥哥去世後才變得十分親密，但被神轉折劇情搞得一頭霧水的網友，並不買單克里斯蒂的說法。