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婚禮賓客「超過一半都沒來」　新人砸82萬宴客全毀了

▲▼婚禮賓客「超過一半都沒來」　新人砸82萬宴客全毀了。（圖／翻攝TikTok@grayanxiety）

▲新人砸下82萬辦婚禮，結果答應出席的賓客超過一半都沒來。（圖／翻攝TikTok@grayanxiety）

記者吳美依／綜合外電報導

美國一對新婚伴侶砸下2.7萬美元（約新台幣82.4萬元）宴客，一共88人答應出席，結果不到40人現身，他們只好臨時取消舞會、晚宴、仙女棒送客等多個環節，整場婚禮也被迫縮短，原本夢想的大喜之日完全被毀了。

18歲跨性別者格雷（Gray Narvaez-Dragion）在TikTok分享，宴客現場好幾張桌子都空蕩蕩的，精心準備婚禮小物也乏人問津。更糟糕的是，他跳第一支舞時跌倒了，「我媽一個字也說不出來，直到我父親逼她（開口）。」宴會結束後，格雷和丈夫尼克斯（Nyx）一起在空蕩蕩的宴客廳裡哭泣。

格雷表示，他和丈夫在2月27日婚禮過後就沒錢了，「我被開除後甚至無法負擔自己的食物，結果就連一半的人都不到。我悲痛極了。」

@grayanxiety

My reception :/

♬ Cornfield Chase - Dorian Marko

網友們紛紛表示同情與震驚，一些好心人表示願意贈送新婚禮物，一些人則分享類似經驗。一名男網友預估100人出席婚宴，結果只有大約30人參加。另一人說，「我妹妹也經歷過。我們準備了一個80人包廂，結果不到30人過來。我們盡了最大努力準備，但真是該死的。我絕不會這樣對待別人。」

許多網友也抨擊賓客太沒禮貌，「如果你無法參加就告訴東道主，沒關係的！他們將能從婚宴廠商那裡省下一筆錢，不要說謊！」、「我希望你可以把這些人從生活中剔除。不要接受任何理由。如果他們沒有在你最棒的一天出現，也不會在你最糟的時候出現。」

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