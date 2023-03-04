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伊朗女校再傳連環中毒！已近千人受害　疑「報復女學生」故意下毒

▲▼伊朗女學生連環中毒案。（圖／路透）

▲伊朗再傳出有多名女學生連環中毒，至今已有近千人受害。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗本周再次出現多起女學生神秘中毒的案例。3月1日，西北部城市阿爾達比勒（Ardabil）與首都德黑蘭（Tehran）有26所女校學生因吸入有毒氣體被緊急送醫。隔日，博魯傑爾德（Borujerd）也有82名女同學出現中毒症狀後送院，導致該校不得不關閉停學。

法新社引述伊朗「塔斯尼姆通訊社」報導指出，伊朗學生連環中毒案發生至今已持續超過3個月。去年11月30日，聖城科姆（Qom）有18名女學生在學校出現呼吸急促、肌肉麻木、噁心、頭暈等中毒症狀。有女學生指出，她是在聞到類似腐爛水果或過分濃烈香水的怪味後開始感覺不適，引發當局對中毒事件的關注。

隨後，科姆多所女校也發生了類似事件，不少女學生在上課期間中毒，而且相關病例也蔓延到了阿爾達比勒、德黑蘭、洛雷斯坦（Luristan）、克爾曼沙赫（Kermanshah）等地。截至目前為止，伊朗境內已有近千名學生受害，讓家長們深感擔憂，甚至有父母因此拒絕讓女兒上學。

▲▼伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗總統萊希1日下令當局介入調查。（圖／達志影像／美聯社）

多家外媒指出，雖然有部分男學生也被捲入相關中毒事件，不過絕大多數中毒病例都發生在女校。由於伊朗此前曾發生抗議強制戴頭巾的大規模示威，因此有人認為，這是有心人士為了報復女學生，而做出的攻擊行動。教育部也懷疑，女校連續爆發中毒事件，是有心人士為了阻止女子上學，而做出的蓄意襲擊。

儘管伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已下令相關部門迅速介入調查，但當局仍未找到下毒的幕後黑手。衛生部近日指出，毒理專家到校調查後，發現引發學生中毒的有毒氣體與病毒或細菌無關，也不具傳染性，但毒物中檢測出氮氣成分，可能造成喉嚨疼痛、頭痛、噁心等輕微中毒症狀，影響通常持續15至45分鐘。

►伊朗「女學生連環中毒」多城市數百人受害　可能原因曝光

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