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美司法部長訪問烏克蘭　白宮：中國軍援俄羅斯可能性未消除

▲▼美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）。（圖／路透）

▲美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）3日訪問烏克蘭。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國司法部長賈蘭德3日低調訪問烏克蘭，強調美國決心讓俄羅斯為入侵罪行付出代價。白宮國家安全會議發言人柯比也在同日表示，中國仍在考慮對俄提供軍援。

根據CNN、路透社報導，賈蘭德（Merrick Garland）3日低調訪問烏克蘭，而這也是他自烏俄戰爭爆發以來，第二度前往烏克蘭，但本次因安全考量，並未對外公開行程。司法部官員透露，賈蘭德是應烏克蘭檢察長邀請而前往利維夫（Lviv），並和烏克蘭總統澤倫斯基一起參與「團結正義會議」（United for Justice Conference）。

自俄羅斯發動入侵以來，美國司法部已採取多項措施追究俄羅斯政府及其支持者的責任；司法部官員強調，賈蘭德已經舉行過數次會議，重申美國決心讓俄羅斯為其對主權鄰國的不公正、無端入侵罪行負責。

柯比（John Kirby）同日在白宮記者會中指出，中國仍可能採取措施向俄羅斯提供致命的軍事援助，「我們不認為他們（中方）已經放棄軍援，但我們也還未看到中方有做出決定的跡象。」

美國官員近10天來一直警告，情報顯示中國正考慮提供俄國致命武器等援助，國務卿布林肯（Antony Blinken）日前也表示，如果中國提供致命武器等援助給俄羅斯攻打烏克蘭，美國將會嚴懲涉及的中國企業和個人，這可能讓中國付出重大經濟代價。

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