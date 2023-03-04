諾貝爾和平獎得主「遭重判10年」　白俄打壓民主國際譴責

▲白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）被判10年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）獲得2022年諾貝爾和平獎殊榮，3日卻遭白俄羅斯法庭裁定資助示威及走私金錢罪名成立，宣判10年有期徒刑。此判決招致國際社會一致撻伐，甚至形容這場審判是「騙局」。

來自白俄首都明斯克（Minsk）法庭的影像顯示，60歲的畢亞利亞茨基神情陰鬱，雙手上銬背在身後，與共同被告從鐵欄杆後觀看審判。他始終否認指控，並稱這些罪名都出於政治動機。

至於另外三名被告，斯特凡諾維奇（Valentin Stefanovich）被判9年、拉布科維奇（Vladimir Labkovic）被判7年、索洛威耶夫（Dmitry Solovyov）被判8年但未出庭。

除了西方國家以外，流亡海外的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）也說，畢亞利亞茨基等人遭到不公正地定罪。她形容這次判決「令人震驚」，「我們必須盡一切努力反對這個恥辱的不正義，並且讓他們獲釋。」

▲2020年，白俄羅斯首都明斯克爆發大規模示威，要求總統下台。（圖／路透）



畢亞利亞茨基是1980年代白俄民主運動的發起者之一，畢生致力促進祖國的民主與和平發展，1996年創辦「春天人權中心」（Viasna Human Rights Centre），回應白俄獨裁總統、普丁親密盟友盧卡申科（Alexander Lukashenko）對異議者的殘酷鎮壓，也替2020年「拖鞋革命」被捕抗議人士提供法律及經濟援助。

盧卡申科鐵腕統治白俄羅斯，被形容為「歐洲最後的獨裁者」。2020年，當時已掌權26年的他宣布第六度連任總統成功，但被反對派及西方國家指為欺騙與作票，也引爆國內大規模反政府示威，後被稱為「拖鞋革命」。

▲白俄羅斯總統盧卡申科（左）是普丁（右）的堅定盟友。（圖／達志影像／美聯社）