新北補助危老重建「每案最高5.5萬元」　期限至10／31止　

▲新北補助危老重建，每案最高5.5萬元。（圖／新北市都更處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

土耳其日前出現強震造成許多建築物倒塌，新北市為了加速危險老舊建築物重建，只要民眾申請危老重建獲核准後，就可向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元，今年度受理申請的期限至10月31日為止。

全國屋齡超過30年的老屋達460萬戶，其中新北約有77萬戶，台灣位處於地震帶，有鑒於日前土耳其出現強震，造成數以千計房屋倒塌。新北市政府持續推動多元都市更新，侯市長上任後已經突破669案，是過去20年來總和的4.4倍，其中，危老重建達482案，以板橋區、三重區居多。

▲鶯歌區陶瓷段重建前建物外觀。

新北市都市更新處指出，針對已經核准的危老重建案，只要以住宅使用為主且所有權人中有自然人，起造人可以向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元，補助從危老案核准後到領得使用執照前均可申請。

新北都更處長張壽文說，台灣地震頻繁，必須更加提高防災意識，認真檢視房屋的安全性，有安全疑慮的房屋，不能怠於現狀，而危老重建不受面積限制，只要所有權人100%同意，1個半月內即可審查完成，而依危老條例的規定，在今年5月12日以後，危老時程獎勵也會由4%降為2%，屆時超過1400平方公尺的基地才有機會爭取到最高40%的容積獎勵。

新北除了危老重建外，也提供多元重建及整建維護方案，一般都更容積獎勵上限50%，另外更有免費海砂屋鑑定方案、劃定更新地區、危險建築物加速審議、自主更新補助630萬等措施，讓市民重建或整建維護之路更為順利，呼籲市民危險房屋要及早更新，營造安全美好的新家園。

▲鶯歌區陶瓷段完工。