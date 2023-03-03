「三餐只吃麥當勞」減肥挑戰！　他實測一周狂掉4.5公斤嗨翻

▲凱文挑戰「三餐只吃麥當勞」減肥，並宣稱有效。（圖／翻攝TikTok@bigmaccoaching）



記者吳美依／綜合報導

美國田納西州56歲男子凱文（Kevin Maginnis）體重達108公斤後決心減肥，方法卻是連續100天「三餐只吃麥當勞」。他實測第一周已經減掉4.5公斤，截至3月2日體重降至102公斤左右，受訪時興奮宣稱，這個方法「絕對有效」。

2月21日，凱文量體重後看見驚人數字，直言「這是絕對不可接受的」，於是開始減肥計畫，並在TikTok記錄每日飲食及健康狀況。他認為，體重增加不是因為「吃了什麼」而是「吃進多少」，「我知道你們許多人都覺得我瘋了，但讓我們拭目以待。」

挑戰開始後，凱文戒掉所有零食、只喝水，每餐只吃一半份量，把另一半留到下一餐食用，但麥當勞菜單上所有品項都不忌口，包括甜點。比方說，他的第一頓飯是薯餅配豬肉滿福堡加蛋，分成早餐和午餐吃完，晚餐則是四盎司牛肉堡和薯條。

凱文不僅在社群媒體爆紅，2日還登上晨間節目「今日秀」（Today Show）。他稱必須感覺胃裡有一股熱氣，「他們稱之為飢餓，我稱之為我的焚燒爐，會燒掉所有多餘脂肪」。

凱文澄清沒有接到麥當勞業配，還透露年輕時因為參加摔角及拳擊運動而有成功減重經驗。被問及這個減肥方法是否諮詢醫師及專業人士的意見時，他表示「有人喜歡、有人不喜歡」，「就像TikTok上面的留言一樣」。

不過，根據2004年紀錄片《麥胖報告》（Super Size Me），美國導演史柏路克（Morgan Spurlock）記錄自己連續30日只吃麥當勞的情況，結果體重增加約11.4公斤，生理和心理健康都迅速惡化，迫使他結束實驗。