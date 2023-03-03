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巴赫姆特激戰！俄炸毀重要橋梁　瓦格納：烏軍只剩一條路可退

▲▼ 俄羅斯軍隊朝巴赫姆特推進中。（圖／CFP）

▲俄羅斯軍隊朝巴赫姆特推進中。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭頓內茨克地區的警方表示，俄羅斯部隊連夜炸毀一座通往被圍困城市巴赫姆特的重要橋梁，也就是當地平民撤離、運送彈藥物資的要道。另據俄羅斯傭兵組織瓦格納集團3日的說法，巴赫姆特已幾乎被俄軍包圍，烏軍如今只剩下一條路可退。

CNN報導，頓內茨克地區已下達強制疏散令，現階段仍有約5000人留守巴赫姆特（Bakhmut），而俄軍炸毀的這座重要橋梁，正連接著巴赫姆特與附近村莊克羅莫夫（Khromove）。

康斯坦丁尼夫卡市警方透露，希望能在未來幾天內修復這座橋，因為這座橋不但是平民撤離與運送彈藥等物資的要道，也是巴赫姆特前往西部最大城鎮查西夫亞爾（Chasiv Yar）的最後一條補給線。不過軍方仍可透過其他路線進入巴赫姆特。

俄羅斯軍隊現正朝巴赫姆特推進中，這座城市過去數月以來，一直是俄軍的攻擊目標，而烏克蘭軍方表示將會堅守陣地，不打算撤出。不過最新消息指出，烏克蘭稍早下令無人機部隊撤出巴赫姆特，依據指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）3日的說法，「Madiar Birds接到戰鬥指令，即刻離開巴赫姆特，前往新的作戰行動地點，正在執行指令」。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）3日發布影片指出，巴赫姆特幾乎被俄軍包圍，烏克蘭部隊如今只剩下一條出路，同時呼籲烏克蘭總統澤倫斯基撤守這座城市。

此前，普里格津2日也曾發布一段影片，公開瓦格納戰士在巴赫姆特的畫面，稱這群人的位置就在市中心。經路透社查證，瓦格納成員所在地點為巴赫姆特東部，距離市中心約2公里，但無法獨立證實拍攝影片的時間。

▼普里格津發布影片宣稱，瓦格納成員進入巴赫姆特。（圖／路透）

▲▼俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發布影片稱，瓦格納成員進入烏克蘭巴赫姆特。（圖／路透）

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