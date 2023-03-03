不只小孩愛看？美國成人花最多時間在TikTok　遠超YouTube

▲美國成年人每日花費最多時間看TikTok，遠遠領先YouTube。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

面臨外界質疑危害隱私、青少年健康等聲浪，TikTok於1日宣布，將限制18歲以下青少年使用APP的時間。不過最新市場調查指出，TikTok也深受美國成年人喜歡，不僅在社群軟體使用排名中位列第一，遠遠超越其他平台包括YouTube、Instagram等，還逐步逼近串流平台巨頭Netflix。

法新社報導，市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）於2日發布的報告指出，美國成年用戶平均每天在TikTok上花費約56分鐘，在所有社群軟體當中名列前茅，緊隨在後的YouTube為47.5分鐘，排名第3、第4的Twitter、Snapchat則分別是34.1分鐘及30.8分鐘。

▲18-24歲的年輕用戶每天使用TikTok的時間，相當於觀看一部電影。（圖／路透）



報告稱，TikTok在新冠疫情期間迅速成長，2年前就超越Google擁有的YouTube，並以更快的速度增長，其中18-24歲的年輕用戶每天使用TikTok的時間相當於觀看一部完整長度的電影，就連處於收入黃金階段25-54歲的美國成年人也容易沉溺其中。

值得注意的是，TikTok身為短影音分享平台卻在眾多社群軟體中脫穎而出，這意味著千禧世代和X世代觀看傳統電視的時間正在減少，許多觀眾可能在看電視的同時也在看TikTok。

眾議院外交事務委員會2日以24:16票通過立法，將賦予拜登政府在所有美國電子設備上全面禁用TikTok的權力，不過這項提案還須提送參議院表決，最後才交由拜登簽署，能否過關還未成定局。

TikTok發言人則對此表示遺憾，稱其立法匆促且危害美國言論自由。