俄富豪預言：若無友好國家金援　俄羅斯「2024年燒光資金」

▲普丁視察聖彼得堡的飛彈兵工廠。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄國富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）表示，由於西方制裁影響，除非俄羅斯能夠確保獲得「友好」國家的投資，否則可能會在明年花光資金。

德里帕斯卡是中國以外最大規模鋁生產商「俄鋁」（Rusal）的創辦人，曾經登上俄羅斯首富，在莫斯科入侵烏克蘭後，也成為英美及歐盟的制裁對象。

▲俄國富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）去年出席聖彼得堡國際經濟論壇。（圖／路透）



德里帕斯卡2日在西伯利亞的一場投資會議上說，俄羅斯正在承受來自西方制裁的嚴重壓力，「明年就沒錢了」，國家與企業將不得不尋求擁有「大量資源」的其他國家投資。他坦言資金正在耗盡，「這就是為什麼他們（俄國政府）已經開始勒索我們。」

《彭博社》報導，德里帕斯卡直言，「我們以為我們是個歐洲國家。現在，在接下來的25年裡，我們將思考更多身為亞洲國家的過去。」

與此同時，德國信用評分機構Scope警告，俄羅斯的預算赤字可能上升至GDP的3.5%，而俄羅斯政府預測值為GDP的2%。2022年，官方公布的財政赤字為GDP的2.3%。

Scope指出，這是因為西方逐漸擺脫對俄羅斯的能源依賴，導致原油及天然氣出口的收益減少，「制裁及戰爭限制了俄羅斯的財政彈性…因為較低的能源出口收益，較高的戰爭相關支出以及GDP穩定下降。」俄羅斯在戰爭挹注巨額支出，犧牲基礎建設、數位化、住房及環境保護的投資作為代價，長遠來看將會傷害經濟。