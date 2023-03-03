李強將成中國新二號人物　路透：是他加速終結清零政策

▲中共二十屆中央政治局委員名單包含習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

記者張寧倢／編譯

中國2022年10月舉行中共第二十次全國代表大會（下稱20大），新一屆中央政治局常委中排名緊接在習近平之後的李強，當時才首次選入政治局常委，如今被指他將在3月人大會議後成為新任總理，晉升中共二號政治人物。路透社採訪6名知情人士後在報導揭露，李強正是中國加速「放棄清零政策」的幕後推手。

4名知情人士向路透社透露，中國高級官員與醫療專家去年一直在悄悄策劃，要廢除國家主席習近平的新冠清零策略，並希望在2022年底逐步重啟國門，目標是在今年3月宣布全面恢復正常。但為何中共防疫政策12月會突然180度大轉彎，倉促結束封控、大規模核酸檢測等措施？上述4人與另一名知情人士表示，背後正是因為李強突然決定要提前解封，來遏制抗議聲浪與經濟損失。

▲李強首次選入政治局常委，如今被指他將在3月人大會議後成為新任總理。（圖／路透）

現年63歲的李強是習近平親信，習近平2002年至2007年擔任浙江省委書記的5年間，李強一直是省委秘書長，也因此被貼上「習近平大管家」的標籤。2022年中國疫情嚴峻，發生上海封城亂象，李強當時就是上海市委書記，卻絲毫未受影響繼續升官。20大後李強成為新科中共政治局常委，在名單上位列第二，超越留任的趙樂際和王滬寧，僅次於習近平，預計將在政協、人大「兩會」後接任國務院總理一職。

知情人士表示，中央政治局常委王滬寧去年10月底就召集醫學專家與高官討論解封計畫，11月11日中國宣布了20項放寬防疫的新措施，習近平也開始多次未戴口罩出席公開場合。然而，每日確診病例急遽升高讓習近平猶豫了，重新要求實施「嚴格清零」，當時已確定將接手防疫工作的李強頂住了來自習近平的壓力，主張應該繼續鬆綁，包含解除河北省石家莊大規模社區篩檢在內等措施。

報導指出，讓李強決定加速開放、摒棄清零的轉捩點是人民的怨聲與經濟重擔，大約在同一時期，上億中國人正在收看卡達世界盃足球賽，擁擠的體育場中球迷不用戴口罩的畫面讓陸網一下子炸鍋，11月底新疆社區發生致命火災後，中國各地掀起反對清零的「白紙運動」是習近平上任以來最大規模的抗議運動，也成了中共決心加速重啟最後一根稻草。

▲習近平與李強。（圖／路透）

最後中國在去年12月7日宣布全面修改新冠防疫政策，突然結束封控、放棄大規模核酸篩檢，開放中國民眾旅遊。2名知情人士說，原本最初的計畫仍將維持社區普篩，是李強在背後推動更廣泛的放寬。全面解封導致中國各地醫院、火葬場不堪負荷之際，李強於12月25日開始兼任中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長，他沒有放棄地走回頭路，繼續敦促官員迅速部署藥物等資源，並將新冠疫情降級管理。

習近平今年2月16日中共政治局常委會的會議上宣布「抗疫勝利」，官媒新華社提到了黨的判斷與決策，包含面對疫情的策略上重大調整完全正確、有效，獲得公眾好評。