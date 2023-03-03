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「性侵殺人犯」坐牢38年後　驗出精液不是他的！出獄時已69歲

▲▼美國男子黑斯廷斯（Maurice Hastings）錯誤地被指控性侵殺人，坐冤獄38年後，法院終於還他清白。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男子黑斯廷斯（Maurice Hastings）遭錯誤定罪性侵殺人，坐了38年冤獄後，法院終於還他清白。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州洛杉磯一名法官1日宣布40年前被當作性侵殺人犯的男子黑斯廷斯（Maurice Hastings）無罪，與先前撤銷定罪不同，這項裁決意味著有確鑿的證據證明他沒有犯下謀殺罪。黑斯廷斯蹲了超過38年冤獄，直到驗屍官檢驗出女性受害人口腔中的精液DNA與他並不吻合，去年10月獲釋出獄時已經69歲。

根據CBS、《每日郵報》報導，此案受害人惠德邁爾（Roberta Wydermyer）1983年遭到性侵殺害，遺體在洛杉磯郊區英格爾伍德（Inglewood）一輛汽車後車廂被發現，頭部被擊中1發子彈。黑斯廷斯被捕後堅稱自己是無辜的，地方檢察官則指控他犯下特殊情況謀殺罪，向法院求處死刑，最終他在1988年被判處終身監禁，且不得假釋。

黑斯廷斯2000年一度要求進行DNA檢驗，但當時檢方予以拒絕。2021年，黑斯廷斯再度向地檢的定罪完善小組（Conviction Integrity Unit）提交一份無罪聲明，終於在2022年6月的DNA比對中發現，被害人口腔拭子驗出的精液DNA與黑斯廷斯不符合，而DNA資料庫中比對吻合的嫌犯名叫帕克內特（Kenneth Packnett）且已在2020年死於獄中。

地方檢察官2022年10月宣布這項驗屍結果，法官也撤銷了定罪，出獄時已69歲的黑斯廷斯當時向記者說，他一直祈禱重獲自由的那天到來，「今天站在這裡的我不是痛苦怨忿的人，我只想趁現在還有機會時好好享受人生。」

過了半年，洛杉磯法院於本月1日舉行聽證會，法官瑞恩（William C. Ryan）進一步作出無罪宣判，裁定黑斯廷斯在40年前的性侵殺人案中是無辜的。黑斯廷斯當天受訪表示，「這意義重大，我很感激法官的裁決和道歉，今天一切都很美好。我已經準備好繼續過我的生活了，如今我是個幸福的人。」

地方檢察官加斯康（George Gascón）表示，黑斯廷斯在牢獄中待了近40年，用盡一切途徑試圖證明自己的清白卻一再被否決，但他一直堅定地相信，總有一天他會聽到法官宣布無罪。加斯康說，這項裁決有利於未來黑斯廷斯尋求冤獄相關的救濟。

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