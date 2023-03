「性侵殺人犯」坐牢38年後　驗出精液不是他的！出獄時已69歲

▲美國男子黑斯廷斯(Maurice Hastings)遭錯誤定罪性侵殺人,坐了38年冤獄後,法院終於還他清白。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國加州洛杉磯一名法官1日宣布40年前被當作性侵殺人犯的男子黑斯廷斯(Maurice Hastings)無罪,與先前撤銷定罪不同,這項裁決意味著有確鑿的證據證明他沒有犯下謀殺罪。黑斯廷斯蹲了超過38年冤獄,直到驗屍官檢驗出女性受害人口腔中的精液DNA與他並不吻合,去年10月獲釋出獄時已經69歲。

根據CBS、《每日郵報》報導,此案受害人惠德邁爾(Roberta Wydermyer)1983年遭到性侵殺害,遺體在洛杉磯郊區英格爾伍德(Inglewood)一輛汽車後車廂被發現,頭部被擊中1發子彈。黑斯廷斯被捕後堅稱自己是無辜的,地方檢察官則指控他犯下特殊情況謀殺罪,向法院求處死刑,最終他在1988年被判處終身監禁,且不得假釋。

黑斯廷斯2000年一度要求進行DNA檢驗,但當時檢方予以拒絕。2021年,黑斯廷斯再度向地檢的定罪完善小組(Conviction Integrity Unit)提交一份無罪聲明,終於在2022年6月的DNA比對中發現,被害人口腔拭子驗出的精液DNA與黑斯廷斯不符合,而DNA資料庫中比對吻合的嫌犯名叫帕克內特(Kenneth Packnett)且已在2020年死於獄中。

Maurice Hastings has been released from prison after 38 years for crimes he did not commit.



I’m so incredibly angry and happy all at the same time. Angry that our justice system is so fucking inadequate and harmful and happy that Maurice is finally out.



His face at the end. pic.twitter.com/YOiCQF7Ock