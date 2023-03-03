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無視示威抗議！以色列總理夫人跑去做頭髮　民眾怒圍店3小時

▲▼以色列總理夫人Sara Netanyahu。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列近日爆發大規模示威活動，總理夫人莎拉卻被目睹前往髮廊做頭髮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

以色列政府近日不顧民意強行推動司法改革，引發當地爆發一連串抗議活動。而就在示威氛圍最熱烈之際，總理夫人莎拉卻彷彿豪不在意，1日照常前往髮廊做頭髮，示威者憤而群起包圍理髮店，莎拉受困店內3小時才被警察救出。據悉，這位總理夫人過去就傳出多次醜聞，謠傳她脾氣暴躁且揮霍無度。

《以色列時報》報導，以色列總理夫人莎拉（Sara Netanyahu）1日前往市中心豪華沙龍理髮，卻在途中被民眾目擊，自私的行徑瞬間點燃民眾怒火，數百名抗議者隨後包圍該店，並高喊「國家在燃燒，莎拉在理髮」、「願妳的頭髮末端燃燒」等口號。

莎拉遭圍困在店內長達3小時，直到警方驅散人群她才得以離開。事後，她在社群媒體發文稱，感謝警方協助她脫離被謀殺的風險，並譴責反對派煽動民眾進入暴力、無政府狀態的行為。

▲▼以色列強推司法改革，民眾發起干擾日(day of disruption)示威拒絕獨裁政權。（圖／路透）

▲以色列強推司法改革，民眾發起干擾日(day of disruption)示威拒絕獨裁政權。（圖／路透）

待妻子歷劫歸來後，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在推特發文表示，「我親愛的妻子莎拉，很高興妳安然無恙地回家了。這種無政府狀態必須停止—它可能會奪去他人的生命。」

另據《南華早報》稱，現年64歲總理夫人莎拉的表現劣跡斑斑，曾因挪用公帑外聘私人廚師，被以貪汙、欺詐等罪名起訴。此外，過去也曾爆出莎拉因八卦專欄沒有提到她的學歷，繼而對下屬大聲咆嘯，「我是一個受過教育的女人，一個心-理-學-家(A psy-cho-lo-gist ! )，學士！碩士！」

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