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佛心老闆「供洗碗換餐40年」　才退休2年！心疼失業青年重出江湖

京都一間「餃子的王將」連鎖店老闆井上定博讓沒錢吃飯的窮學生以洗碗換餐，原已退休最近重出江湖。（示意圖，Pexels）

▲京都一間「餃子的王將」連鎖店老闆井上定博讓沒錢吃飯的窮學生以洗碗換餐，原已退休最近重出江湖。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

京都一間「餃子的王將」連鎖店老闆井上定博，自1982年起讓沒錢吃飯的窮學生以洗碗換餐，原本井上定博2年前已退休，但他發現因新冠肺炎（COVID-19）導致物價高漲，窮苦的人越來越多，所以決定重新開店。

《讀賣新聞》報導，位於京都上京區的「餃子的王將」出町店，牆壁上貼著「讓沒錢吃飯的人吃飽」、「洗30分鐘的碗就免單」，善舉持續40個年頭，造福至少3萬名窮學生。

井上定博說「洗碗換餐」想法源自於他20多歲時與妻子私奔，兩人住在只有6張榻榻米大的公寓裡，連吃飯錢都沒有，當時職場前輩請他們吃壽喜燒，讓他身心都得到救贖。

井上定博在70歲時退休，當時正值新冠肺炎肆虐，他在家看新聞時得知因疫情影響，許多失業年輕人排隊領取免費食物，或是因為物價太高一天只吃一頓飯省錢，讓他決定重新開店幫助經濟狀況不佳的年輕人們。

儘管家人因為他年事已高反對他繼續工作，如今疫情趨緩，井上定博的餃子店仍重新開張，新店面「井上的餃子」只有9個座位，除了餃子外還提供拉麵和炸雞，當然「洗碗換餐」的海報也重出江湖。


【點擊看完整全文】

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