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社會 社會焦點 保障人權

軍官情侶性愛片外流遭汰除離營　堅強女主：找到新工作繼續打拚

▲ 史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召。（圖／記者李毓康攝）

▲陸軍八軍團私密影片外流引發關注。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

陸軍八軍團情侶營區自拍激戰片外流，事後兩名當事人赴警局報案，但兩人也因在營區內自拍錄影，違反了「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，被軍方記2大過2小過。據了解，情侶兩人在接獲懲處令後並沒有申訴，並在前天（1日）天正式離營，而女主角也告訴同僚「將到新職場打拼」。

這對軍中情侶2021年間拍攝性愛影片，內容相當露骨，不料影片卻在今年遭到外流，兩人也於2月1日到警局諮詢，表明將會提告，並積極請求親友協助找出外流者，但消息傳出後，仍持續有新片斷流出，直到2月5日，兩人才赴警局正式提告。

影片外流後，兩人被調離現職接受調查，而陸軍司令部16日表示，兩人因違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，遭記2大過2小過，目前已將懲處結果通知他們，對此，八軍團回應，外流事件發生後，兩人當天就已調離所屬部隊接受調查，對於陸軍司令部祭出的2大過、2小過的懲處，兩人並未向軍方提出申訴。

事後兩人也坦承「的確做了不該做的事情」，對於造成軍方的傷害，深感後悔，據透露，在相關行政程序完成後，兩人已在3月1正式離營，而軍方對此沒有正面回應。

據了解，經過這場風波，兩人目前仍「在一起」，男主角情緒相對低落，還在調整心情和情緒，而女主角則顯得堅強，在離營時僅簡單告知關心的同僚說「要到新職場打拼」，似乎已經找到新工作，但沒有透露相關的細節，似乎已準備好堅強面對未來相關的司法程序和人生。

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