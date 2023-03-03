　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「1隻手臂」插出雪堆！他遭雪崩活埋6hrs奇蹟獲救　鷹眼搜索畫面曝

▲▼瑞士男子去滑雪奇蹟獲救。（圖／翻攝臉書Air-Glaciers SA）

▲年輕男子滑雪被雪崩活埋，只剩下一隻手臂露在外頭。（圖／翻攝臉書Air-Glaciers SA）

記者吳美依／綜合外電報導

瑞士一名年輕男子獨自外出滑雪，卻不幸遇上雪崩，遭活埋長達6小時奇蹟獲救。原來，救難直升機在山區搜索時，憑藉「鷹眼」從高空發現雪堆似乎有異樣，仔細看竟是一條手臂正在瘋狂揮舞，於是趕緊展開救援。

綜合外媒報導，男子2月8日前往利德地區（Liddes）滑雪，出發前曾向家人交代路線及行程表，當晚卻沒有按照計畫時間回來，家屬立刻通報。

救援和運輸公司「空氣冰川」（Air Glaviers）下午5時41分接獲任務後，立刻派出醫護團隊及2名救援嚮導搭乘直升機出發。他們首先抵達停車場，確認男子並未返回，接著沿滑雪路線上空飛行，果然發現人行足跡，並讓一名嚮導下降至雪地追蹤，最後由醫護蘭伯特（Mathieu Lambert）拍下揮舞手臂的奇蹟畫面。

Air-Glaciers au secours d'un randonneur porté disparu

Avez-vous l'oeil du sauveteur? Hier soir, un de nos équipages a été mobilisé pour partir à la recherche d'un randonneur porté disparu. Bien qu’enseveli jusqu’au cou depuis plus de 6 heures dans la neige compacte, le rescapé avait uniquement sa tête et un de ses bras hors de la coulée, lui permettant de faire signe à l’hélicoptère au moment de son passage. Découvrez le récit complet de cette mission sur https://www.air-glaciers.ch/component/content/article/112-last-news/601-air-glaciers-au-secours-d-un-randonneur-porte-disparu #AirGlaciers #Sauvetage

Air-Glaciers SA 發佈於 2023年2月9日 星期四

事實上，除了手臂之外，男子的頭部也沒有被雪埋住，因此才能在發現直升機後積極呼救。他被救援團隊吊掛至30公尺高的安全地帶，送醫檢查發現僅需治療體溫過低的問題，如今已順利康復出院。

雪崩每年在全球奪走超過150條人命，起因包括地震、落石、暴風雪、降雨或太陽輻射造成的融雪等等。在瑞士阿爾卑斯山脈，它更是一種常見現象，每年發生約1萬次，其中4/5的事件都發生在2、3、4月。

ET快訊
快訊／史上最高紀錄　檢方164萬字起訴老董
快訊／陳冠霖怒揭離婚真相　鄭仲茵回應了
獨／炎亞綸捐蛋！　過程意外救出火災受困阿公
台灣大媽「希臘搶房卡」羞辱團員　巨雷舉動全曝光！還嫌空姐醜
用冰勺舔食冰淇淋！棒球隊新聞「傳回南韓」　當地網友反應曝
陳冠霖不忍了！　公開離婚鄭仲茵真相
台中人超嗨！　9.5萬坪「台灣最大購物城」年底動工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「性侵殺人犯」坐牢38年後　驗出精液不是他的！出獄時已69歲

用冰勺舔食冰淇淋！高中球隊新聞「傳回南韓」　當地網友怒喊肉搜

柬埔寨反對黨領袖被控叛國！判處27年監禁　洪森打壓政敵尋連任

美日印澳外長聲明：反對單方面改變現狀　動用核武「不可接受」

俄富豪預言：若無友好國家金援　俄羅斯「2024年燒光資金」

極端暴風雪！加州13郡進入緊急狀態　3.6公尺積雪覆蓋全社區

佛心老闆「供洗碗換餐40年」　才退休2年！心疼失業青年重出江湖

傳美國將宣布123億烏克蘭新軍援　以彈藥為主

「1隻手臂」插出雪堆！他遭雪崩活埋6hrs奇蹟獲救　鷹眼搜索畫面曝

爸養的比特犬抓狂！20歲妹子「整塊鼻頭肉」咬掉　開刀4次面目全非

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

「性侵殺人犯」坐牢38年後　驗出精液不是他的！出獄時已69歲

用冰勺舔食冰淇淋！高中球隊新聞「傳回南韓」　當地網友怒喊肉搜

柬埔寨反對黨領袖被控叛國！判處27年監禁　洪森打壓政敵尋連任

美日印澳外長聲明：反對單方面改變現狀　動用核武「不可接受」

俄富豪預言：若無友好國家金援　俄羅斯「2024年燒光資金」

極端暴風雪！加州13郡進入緊急狀態　3.6公尺積雪覆蓋全社區

佛心老闆「供洗碗換餐40年」　才退休2年！心疼失業青年重出江湖

傳美國將宣布123億烏克蘭新軍援　以彈藥為主

「1隻手臂」插出雪堆！他遭雪崩活埋6hrs奇蹟獲救　鷹眼搜索畫面曝

爸養的比特犬抓狂！20歲妹子「整塊鼻頭肉」咬掉　開刀4次面目全非

博恩首攻蛋不擔心票房！　最貴票「要價10萬」惹議...舞台設計先公開

112年台東縣國中小學聯運今展開　首日2破2創新大會紀錄

看好經典賽中華隊突圍　黃欽智預測先發陣型

2023大陸全國政協會議4日開幕　會期7天「將選出新主席」

帶雙胞胎兒看天燈「母摔車亡」　圓融行善團1人1千伸援23萬

天兵郵差按鈴沒人應！包裹丟門口還做了「這件事」　結局超慘

跟著Jennie、張員瑛畫出「純慾感」妝容！楚楚可憐輕鬆激起男性保護力

幫「金錢豹」等業者隱匿22億營業額　檢方164萬字起訴國泰洋酒老董

罕藥預算「未執行」6年達35.8億　民調高度支持健保積極給付新藥

明道大學爆欠薪2個月　教部：3／9前發放「否則予以裁罰」

水牛城火災引發大爆炸 2消防員被拋飛臥倒在地

國際熱門新聞

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

高中女生桌上「騎乘式」　呻吟20秒影片流出

大學生遭兄弟會欺凌致死　遺體認不出

日本發現「新領土」！　暴增7000多座島嶼

中國贏了！　37項關鍵技術研究「輾壓美國」

男大生狂嗑報廢便當　痛風腳腫無法走

整群伴娘「她1人堅持素顏」被新郎臭罵

充電手機「電池突然爆炸」　男接電話被炸死

馬雲好麻吉！　泰國「卜蜂集團」家族揭密

爽擁3妻爆紅！他再娶「小20歲嫩妹」進門

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

炸射影片曝！在鞭炮車旁放鞭炮　炸死1人

便秘男將「活跳跳鰻魚」放入肛門釀腸穿孔

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

50歲小姑不工作「狂啃哥哥」！全場逆風不挺

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

更多

最夯影音

更多
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面