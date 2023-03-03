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爸養的比特犬抓狂！20歲妹子「整塊鼻頭肉」咬掉　開刀4次面目全非

▲▼美國20歲女子遭45公斤比特犬攻擊，鼻頭整塊肉被咬掉，險些斷了右臂。（圖／翻攝自Facebook、IG／Eleven-Twenty Art）

▲女子遭45公斤比特犬攻擊，鼻頭整塊肉被咬掉，險些斷了右臂。（圖／翻攝自Facebook、IG／Eleven-Twenty Art，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國賓州一名20歲女子，去年9月被爸爸飼養了5年、體重達45公斤的比特犬攻擊，臉部和右臂受到重傷，尤其鼻頭一整塊肉完全被咬掉，迄今開過4次刀，她的臉部五官已出現巨大變化，因為醫生取用一部分頭皮做皮膚移植，她的鼻子前端長出毛髮，但未來至少還要再做6次手術。

▲▼美國20歲女子遭45公斤比特犬攻擊，鼻頭整塊肉被咬掉，險些斷了右臂。（圖／翻攝自Facebook、IG／Eleven-Twenty Art）

▲女子表示比特犬平時個性溫和，也常常和她相處。

據紐約郵報等外媒報導，羅爾絲（Trinity Rowles）2022年9月9日在她20歲生日的前一周發生重大意外，父親飼養5年的救援犬「Irish」突然對她猛烈攻擊，直接咬住羅爾絲的鼻子，儘管父親盡力保護她，但Irish仍不停地咬她，後來又咬住她的右臂，「牠開始和我的手臂拔河，就好像我的手是個玩具，拖著我穿過院子。」

短短幾分鐘的襲擊，羅爾絲卻覺得是她人生最漫長的時刻。她說，「突然間彷彿按下某個開關，Irish走掉了，坐在門廊的樓梯上。」鄰居趕來幫忙，父親把Irish帶到室內，警察與救護車抵達後，羅爾絲被抬上擔架，她聽到爸爸大喊「動手吧」之後就傳來槍聲，Irish被當場射殺。她知道自己流了很多血，「手臂上感覺變成一個水坑」，但很快就昏迷了。母親後來告訴她，因為傷口太大，醫生幾乎像是把手放進去她的手臂裡施救。

▲▼美國20歲女子遭45公斤比特犬攻擊，鼻頭整塊肉被咬掉，險些斷了右臂。（圖／翻攝自Facebook、IG／Eleven-Twenty Art）

▲羅爾絲經歷4次手術，未來至少還要再動6次刀。

羅爾絲說，Irish是比特犬（Pit Bull）與惡霸犬（Bully）的混種，重達100磅（約45.3公斤），個性友善溫和，就像一隻「巨大的泰迪熊」，羅爾絲經常到爸爸家看牠，也會在爸爸去外地時幫忙照顧牠，不過「這些品種非常情緒化，高度衝突與情緒化的狀況對牠們來說不是最好環境，動物只能用這些方式交流。」羅爾絲受傷那天，她和爸爸發生爭執，創造了一個「激烈的環境」，可能因此引發Irish襲擊。

▲▼美國20歲女子遭45公斤比特犬攻擊，鼻頭整塊肉被咬掉，險些斷了右臂。（圖／翻攝自Facebook、IG／Eleven-Twenty Art）

▲羅爾絲的部分頭皮被移植到鼻子，現在鼻頭會長出毛髮。

羅爾絲歷經4次手術，重新縫合了右臂到肩膀上的20多處撕裂傷，耳朵軟骨組織和前額、頭皮的皮膚組織也被移植到鼻子上，如今她預計還剩下6次手術要做，但她鼻頭也因此長出「頭髮」，目前正逐次接受雷射除毛。儘管臉部長相的變化和瀕死經驗，讓她罹患創傷後壓力症候群（PTSD），對狗產生巨大恐懼，但她仍然很感謝自己還能活下來。

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