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狗籠旁「行刑式槍殺妻兒」　美大咖律師謀殺罪成立！恐被關到死

▲▼美國南卡州知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）被判謀殺妻兒罪名成立。（圖／達志影像／美聯社）

▲南卡州知名律師梅鐸克涉嫌謀殺妻兒，2日被判罪名成立。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國南卡州知名律師梅鐸克（Richard "Alex" Murdaugh）涉嫌在自家莊園狗籠旁「行刑式」近距離槍殺妻兒，2日被裁定2項謀殺罪及2項槍械相關罪名成立，面臨30年有期徒刑甚至終身監禁，確切量刑將於當地時間3日宣判。

54歲的梅鐸克僅承認捏造案發時、也就是2021年6月7日晚間的不在場證明，並且涉及一系列金融犯罪，但拒絕承認謀殺52歲妻子瑪姬（Maggie）和22歲小兒子保羅（Paul）。不過，他在證人席上撒謊已成事實，大幅削弱證詞可信度，聆聽首席陪審員宣讀判決時，沒有表現出任何情緒，雙手上銬被帶出法庭。

▲▼美國南卡州律師亞歷克斯（右1）涉嫌買兇自殺，兒子保羅（右2）和妻子（左2）被人槍殺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Maggie Murdaugh）

▲梅鐸克一家合影。（圖／翻攝自Facebook／Maggie Murdaugh）

▲▼美國南卡州知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）被判謀殺妻兒罪名成立。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國南卡州知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）被判謀殺妻兒罪名成立。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅鐸克的妻子和小兒子被發現陳屍在莊園狗籠旁。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》寫道，梅鐸克是南卡州查爾斯頓地區的知名法律世家，在當地擁有巨大政治影響力，因此案件獲媒體廣泛報導。在2006年前的幾十年，多名家族成員擔任當地高階檢察官，梅鐸克本人也是美國南部知名律師，擅長領域為人身傷害訴訟（personal injury）。

▲▼美國南卡州知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）被判謀殺妻兒罪名成立。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅鐸克的大兒子巴斯特（Buster Murdaugh）旁聽審判。（圖／達志影像／美聯社）

審判過程中，辯護律師試圖將梅鐸克描繪成一個愛家好男人，只是因為面臨財務困難，加上飽受藥物成癮所苦，才會說謊和偷竊，但絕不可能傷害妻小。梅鐸克也指出，2019年小兒子保羅涉入一場致死船艇意外，因此招致報復。

不過，檢方形容梅鐸克是一名連環騙子，從法律事務所合夥人及客戶那裡偷走數百萬美元，用於長年藥物成癮及昂貴的生活開支，也是唯一有謀殺手段跟機會的人，而這一切都是為了轉移人們對其金融犯罪的注意力。他們提出一段錄音檔，足以證明案發前幾分鐘被告仍在現場，梅鐸克的不在場證明說詞反覆。

▲▼美國知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）整個家族牽連多起離奇命案。（圖／路透）

▲梅鐸克恐怕面臨無期徒刑。（圖／路透）

最終，12人陪審團一致達成有罪判決，這個決定也獲法官紐曼（Clifton Newman）認可，「間接證據、直接證據，所有證據都指向唯一結論，也就是你們大家得出的那個結論。」

判決宣布後，辯護律師格里芬（Jim Griffin）表示，檢方宣稱的犯案動機很荒謬，因為謀殺只會引來更多財務審查。他多次強調，刑事案件證明有罪的法律門檻很高，但調查人員捏造證據，僅憑間接證據立案。首席檢察官沃特斯（Creighton Waters）則說，「你是什麼家族的並不重要，你有多少錢也不重要。如果你做錯事，如果你違反法律，如果你犯下謀殺，那麼在南卡州，正義將獲得伸張。」

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